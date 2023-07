Alberto Fernández sobre su gestión: ”Nos queda un sabor agrio”

lunes 31 de julio de 2023

A pocos días de las PASO, Alberto Fernández evaluó su gestión hasta el momento y reconoció situaciones que tuvo que afrontar en estos años en la presidencia.

Por medio de declaraciones radiales, Alberto Fernández consideró las diferentes situaciones que pasó en su gobierno y admitió que estar al frente del Poder Ejecutivo “desgasta”. “No sé si estoy más viejo, pero han sido cuatro años complejos, no han sido comunes ni para mí ni para la humanidad”, sentenció, reconocieron que esos años para el país no fueron fáciles.



“A todos nos queda un sabor agrio en la boca, pero la verdad que uno puede tener esa lectura pesimista y derrotista o puede tener en cuenta qué pasó”, expresó, añadiendo que al hacer una revisión uno “se da cuenta que la cosa no estuvo todo lo mal que algunos dicen”.



Con respecto al Fondo Monetario Internacional explicó que “hace un daño incalculable para un país porque marca limites y condiciones que en situaciones adversas hacen todo mas dificil”. Tras estas declaraciones recordó el acuerdo que se logró con el FMI y consideró un crecimiento del 16% en los últimos años.

Alberto Fernández comparó su mandato con el de Mauricio Macri

En las declaraciones radiales Alberto Fernández comparó su mandato con el de Mauricio Macri. “Hay que recordar que recibimos un pais con 55 puntos de inflación. Tuvimos una pandemia tremenda y después una guerra que llevó los precios de los alimentos y la energía a un numero sideral”, consideró en un principio.



“Si revisás cómo crecieron los precios en el mundo, en los paises europeos se multiplicaron por 6 o por 8. Argentina multiplicó por 2″, añadió. Luego de quejarse de la situación internacional comparó nuevamente números con el anterior mandato, concluyó en que los salarios “le ganaron a la inflación” y que aunque no alcanza, es una tarea pendiente para ellos.