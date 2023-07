Frontini habló en conferencia de prensa y destacó la actitud de sus jugadores

lunes 31 de julio de 2023

San Martín logró empatar 1 a 1 contra Agropecuario en La Ciudadela. A pesar de tener un jugador menos debido a la expulsión de Juan Orellana, el equipo Santo consiguió sumar un punto. Una vez que finalizó el encuentro, el entrenador Pablo Frontini brindó algunas declaraciones.

"Dentro de lo que fue el partido, me voy satisfecho con el rendimiento del equipo. Es muy importante el esfuerzo de los jugadores después de la expulsión", comenzó diciendo. Además, agregó: "Hasta la expulsión, se jugó más como querían ellos. Con 10 jugadores fue cuando mejor estuvimos".

"El equipo se adaptó a lo que pedía el partido. Creo que si no hay convencimiento, no se hubiera logrado empatar este partido", expresó. Por último, aseguró que no habla de los árbitros, "pero podría enumerar todas las situaciones que nos perjudicaron". "Creo que estuvimos a la altura, pero estamos fallando en los últimos detalles", finalizó.