Cuál es la millonaria cláusula contrarreloj que PSG deberá pagarle a Mbappé

La realidad es que la institución francesa buscó ahorrarse dicha cifra a toda costa y, en el momento que Mbappé confirmó que su intención no es continuar en el club, la desesperación por venderlo creció de manera exponencial. Uno de los interesados en los servicios de Kylian fue el Al-Hilal que presentó sobre la mesa del París Saint Germain una oferta de 300 millones de euros que convenció con creces a la alta cúpula pero que rápidamente Kiki desestimó al no querer saber nada con jugar en Arabia Saudita.

En paralelo al conflicto legal, el delantero se sigue manteniendo físicamente junto a los descartados por Luis Enrique en el campo de entrenamiento en Poissy. Además, siempre que apareció públicamente fue con una sonrisa en el rostro y dispuesto a pasar el rato con los fanáticos sacándose fotos o firmando autógrafos. Aunque desde el PSG buscan el vacío legal para demostrar que la “fidelidad” de Mbappé no es real con el club ya que sus intenciones es irse y así ahorrarse los 80 millones de euros, las actitudes del futbolista son la otra cara de la moneda.

“Dejar salir al mejor jugador del mundo gratis es una opción que no contemplamos. Si no renueva, le enseñaremos la puerta de salida”, explicó Nasser y su equipo, que mantiene la postura de que Kiki no sume minutos en la temporada si no decide renovar. El tiempo corre y las charlas con el Liverpool se intensificaron en los últimos días. La pesadilla del PSG está a apenas un año y ver a su goleador estrella con la camiseta del Real Madrid a cambio de cero euros es algo que mantiene aterrorizados a los dirigentes.