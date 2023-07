Tensión en Vélez: luego de la apretada de la barrabrava, jugadores pidieron irse

lunes 31 de julio de 2023

Vélez suma un nuevo capítulo negro en su crisis deportiva e institucional. Este domingo, tras la derrota frente a Huracán, barras apretaron a futbolistas del plantel en la Villa Olímpica, entre ellos, a Leonardo Jara y a Gianluca Prestianni.

El jugador de 17 años se comunicó con los dirigentes y les manifestó su intención de no volver a jugar en Vélez y ser transferido. El nuevo destino del juvenil sería el exterior: en un 95% está hecho el pase a Benfica, que pagaría la cláusula de rescisión de contrato del futbolista, según pudo saber Doble Amarilla.

Jara contó cómo sucedió el episodio y afirmó que los violentos lo increparon fuera de la Villa Olímpica. "Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y me iban a pegar un par de tiros en las patas", señaló en diálogo con el periodista Agustín Palacios.

Además, el futbolista comentó que reconoció a los agresores de haberlos visto "al menos siete veces en el predio en el último mes" y manifestó que habrían agredido al personal de seguridad para ingresar a la Villa.

Además de Jara y Prestianni, otros de los jugadores que fueron abordados por la barra fueron Valentín Gómez y Santiago Castro. En tanto, Francisco Ortega y Juan Méndez también pidieron salir del club.

Cabe remarcar que, tras la finalización del Torneo de la Liga Profesional, el plantel del 'Fortín' tendrá cuatro días de descanso y retomará las prácticas el viernes pensando en la Copa de La Liga.

Anoche, además, tras conocerse la noticia del apriete de la barra, los hinchas lanzaron una auto-convocatoria para este lunes, con el fin de 'exigir explicaciones y pedir la renuncia de toda la CD urgente'.

Fuente: TyC Sports