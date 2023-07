Piqué se retiró de una fiesta luego de que le recuerden a Shakira

lunes 31 de julio de 2023

Gerard Piqué festejó el éxito de la four Kings y Queens League en el estadio Civitas Metropolitano, pero el público arengó por su ex pareja y parece ser que al exfutbolista no le gustó nada.

Entre las presentaciones de los distintos artistas invitados, destacó la del cantante Manuel Turizo, quien interpretó "Copa vacía", una canción que había realizado en colaboración con la artista oriunda de Barranquilla, Shakira, la ex pareja de Piqué.

La tensión llegó cuando Piqué tomó el micrófono para dirigirse al público, pero en cambio, el cántico en apoyo a Shakira se hizo generalizado y se adueñó de la audiencia. Al parecer, esto no le agradó en absoluto al exfutbolista del Barcelona.

Según cuentan los medios españoles, Piqué expresó su descontento diciendo: "Yo soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas".

El ambiente se volvió incómodo y el español decidió abandonar el lugar después de que varios temas de la colombiana se escucharan en medio del evento.