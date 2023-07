VIDEO| Golpearon y le arrojaron agua caliente en la cara a un árbitro

lunes 31 de julio de 2023

La cancha de Parque Sur fue sede de la final de la Copa de Oro del Torneo Promocional de Concepción del Uruguay. El partido terminó con una brutal agresión. Claudio Larrea, el árbitro designado para el choque entre Peñarol y Defensores de Malvinas, fue atacado a golpes y le arrojaron agua caliente en la cara. Hoy duda si seguirá dirigiendo.

Larrea, en diálogo con el medio TN, sostuvo que la "sacó barata" y consideró "inexplicable" que haya sido un niño quien haya corrido a buscarlo para golpearlo. Hizo la denuncia ante las autoridades locales y, mientras la misma está en proceso, él analiza su futuro en el fútbol amateur.

El certamen no pertenece Liga de fútbol de Concepción del Uruguay, sino que la juegan equipos que decidieron desafiliarse de la misma en 2022. Son 20 conjuntos y alquilan canchas de clubes que se quedaron en el torneo oficial.

En el video, que se viralizó tanto en redes como en medios tradicionales de comunicación, muestra que es una mujer la que primero se le acerca a Larrea a la salida de una de las áreas, sobre un costado e intenta agredirlo. Luego, otras dos mujeres intentan golpearlo, hasta que un niño, vestido de negro, le lanza una patada a la carrera, que lo impacta en la zona del estómago.

🚨 SE PICÓ EN LA FINAL: PIÑAS Y PATADAS CONTRA EL ÁRBITRO

- Pasó en Concepción del Uruguay en la final de una copa.

- Jugaban Peñarol y Defensores de Malvinas.

- Hasta le tiraron con un termo. Hubo más peleas. pic.twitter.com/jKpGUCRYDl — Vía Szeta (@mauroszeta) July 30, 2023

“Un nene me pegó y una mujer me tiro agua caliente en la cara”, dijo incrédulo, más por quién lo golpeó que por haber sido blanco de agua caliente.

“Yo miraba para ver quién me pegó y vi a un nene, no lo podía creer, dije ‘no puede ser, es algo inexplicable’”, se lamentó en declaraciones a la señal noticiosa.

También se refirió a la mujer que intentó mojarlo y quemarlo y sostuvo: "“Me quemó un poco, pero la saque barata”.

La violencia en el fútbol aparece desde las divisiones infantiles hasta la élite. En cancha de fútbol 5, 7, 9 u 11. Sobre césped o sobre la superficie que fuere.

Los torneos amateurs, en los que hay plata en juego, no son la excepción y Larrea lo ejemplificó.

Afirmó que "No es la primera vez” que sucede algo así y recordó que en el partido de la semana previa habían golpeado a otro árbitro “Estoy charlándolo con mi familia, no sé si voy a seguir dirigiendo”, expresó.

“Es lo que me gusta y voy con la seguridad de estar atento a lo que estoy haciendo en la cancha, pero uno hace las cosas bien o mal y te pegan o insultan igual”, lamentó y agregó: “No me gustaría dejar, mi familia siempre me apoyó, pero ahora no sabia decir”.