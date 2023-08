Convocan a una marcha contra Dady en Uruguay: “Machista y violento repulsivo”

martes 01 de agosto de 2023

Dady Brieva provocó un escándalo total en Uruguay después de una serie de declaraciones que hicieron cancelar sus shows previstos en diferentes ciudades del país sudamericano.

Después de lo ocurrido, Juan Etchegoyen conversó con una fan uruguaya del humorista que hizo un durísimo descargo y hasta convocó a una marcha contra el famoso.

“Quiero hacer un descargo por la situación que estoy viviendo, estoy indignada, yo compré la entrada con tiempo y soy fanática, lo sigo desde Midachi, lo quería ir a ver y ahora me entero que se canceló todo, me quedé sin poder verlo y la productora no me devolvió la plata, ni a mí ni a varias personas”, comenzó diciendo Fiorella Fernández en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Siguiendo con su descargo, afirmó: “Ellos dicen que rembolsan el dinero pero a mi nadie me devolvió nada, estoy desilusionada también con Dady Brieva porque viene a promocionar su show y lo que menos hizo fue eso, vino a hablar mal de Uruguay y del problema del agua que ya no es un problema acá, hay agua y lo que dijo está mal”.

“No sé a quién le tenemos que agradecer, sos un machista y violento repulsivo, no tenía esa imagen de él, cambió totalmente su forma de ser”, agregó la fan de Dady Brieva.

Convocaron a una marcha contra Dady Brieva en Uruguay: “Sos machista y un violento repulsivo”

Una fan uruguaya de Dady Brieva arremetió contra el humorista tras el escándalo

“Estamos convocando una marcha contra Dady Brieva, principalmente para que nos devuelvan la plata, dicen que devuelven pero están mintiendo, que dé la cara Dady Brieva, es una persona no grata acá en Uruguay”, dijo al respecto Fiorella que confirmó que convocaron una marcha contra el famoso.

Y concluyó: “De lo único que habló fue de política, del agua y no promocionó su show, vamos a ir no sólo al teatro sino a la intendencia, que nos expliquen por qué cancelaron, tenemos un grupo en WhatsApp los damnificados y el enojo contra Dady es generalizado”.

Fuente: Mitre