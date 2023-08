El ejercicio sencillo de 14 minutos que ayuda a reducir la presión arterial

El ejercicio físico regular es crucial para preservar la salud, especialmente la del corazón. Es que el deporte fortalece a este músculo cardíaco, mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, entre otros beneficios.

En ese sentido, para los expertos incorporar el movimiento, como un trote o un paseo por la calle, son pequeñas acciones que pueden ayudar a mantener la salud cardiovascular. En ese sentido, un reciente estudio científico planteó que un sencillo ejercicio casero puede reducir drásticamente la presión arterial. Se trata de la sentadilla contra la pared.

Es que un equipo de investigadores de Gran Bretaña analizó 270 investigaciones previas que examinaron el vínculo entre el ejercicio y la presión arterial. En este procedimiento, descubrieron que, como era de esperar, las actividades como correr, caminar, andar en bicicleta, el entrenamiento de fuerza y los ejercicios en intervalos de alta intensidad ayudaron a controlar la hipertensión.

De todos modos, la actividad más efectiva que observaron -especialmente para aquellos que son hipertensos- fue el ejercicio isométrico, que consiste en contraer un conjunto de músculos sin moverse, como las tablas.

Esta nueva investigación, que fue publicada en el British Journal of Sports Medicine, se suma a un creciente número de trabajos y evidencias que indican que las ráfagas rápidas de ejercicio, como por ejemplo acelerar las caminatas durante un viaje al trabajo o cargar las compras del supermercado con un poco más de vigor, pueden tener beneficios significativos para la salud general de las personas.

Ángel de Brito contó que Wanda Nara le confirmó su enfermedad

“Todo el mundo siente esta increíble amenaza para su tiempo, todo el mundo percibe que no tiene suficiente tiempo para ejercitarse. Es muy interesante ver que salen más estudios que muestran que, en realidad, el tiempo no es realmente el factor limitante”, analizó a The New York Times, la doctora Tamanna Singh, codirectora del Centro de Cardiología Deportiva de la Clínica Cleveland, quien no participó en el estudio.

Los investigadores británicos observaron tres tipos de ejercicios isométricos en particular: apretar una empuñadura, sostener una máquina de extensión de piernas en el lugar y ponerse en “cuclillas” con la espalda contra la pared.

En ese tono, Jamie Edwards, investigador de la Universidad de Canterbury Christ Church y autor principal del estudio, afirmó al New York Times que “la sentadilla en la pared es probablemente la opción más fácil de probar para las personas, ya que no requiere ningún equipo”.