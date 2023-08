Gladys La Bomba Tucumana volvió con su novio y contó cómo lo ayuda con su delicada salud

martes 01 de agosto de 2023

Este lunes por la noche, Gladys La Bomba Tucumana fue de invitada en calidad de “angelita” a LAM (América) y aprovechó la ocasión para hablar del delicado estado de salud de su pareja actual, Luciano Ojeda. “Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida”, había dicho a comienzos de julio y con mucha tristeza la cantante en este mismo ciclo para referirse del cáncer que padece el hombre, de 37 años de edad.

“Estamos juntos. Yo creo mucho en Dios, le pedí mucho a Dios que abriera su corazón porque él realmente no quiso que yo estuviera presente en su tratamiento. Estuvimos separados casi cuatro meses. Él es una persona muy joven, es un profesional, es licenciado en Higiene y Seguridad. Estaba atravesando esto con su familia, con su mamá, sus hermanos”, comenzó detallando en esta oportunidad la intérprete de éxitos tropicales como “La pollera amarilla”.

“Nosotros estábamos viviendo juntos y de repente decidió sacarme de su vida. Para mí fue tremendo. Lo hizo más por una cuestión de amor a mí. Yo no podía entenderlo. Nadie me conoció una pareja real donde yo haya dicho: ‘Él es mi novio’. Con él sí lo hice. Tuvo mucho que ver el día que yo estuve acá, en que abrí mi corazón”, reveló Gladys acerca del devenir de la pareja, que ya lleva casi dos años, y de su antecedente en el ciclo de Ángel de Brito.

Fue en ese punto en que el conductor del ciclo le preguntó a La Bomba Tucumana cómo fue que se enteraron del diagnóstico de Luciano. “Se fue a hacer un chequeo después del Covid, sin ningún síntoma absolutamente de nada y ahí descubrieron que tenía un tumor enorme en su abdomen, un sarcoma. Él estaba fantástico, no tenía ningún síntoma”, explicó la cantante.

“Tenía un tumor que le estaba agarrando un órgano que era el riñón, encima es monorreno. Está haciendo su quimioterapia con un montón de dificultades, desgraciadamente para nosotros. Fue durísimo porque está con un riñón que está fallando, es una complicación. Lo pude acompañar en su última quimio, pero estamos rezando mucho”, se explayó luego.

“Lo habían operado una vez. La segunda vez estuve yo presente en la operación, que era sacarle el sarcoma, que era gigante y lo tenía en su abdomen. pesaba como seis kilos. Y siempre estuvo sin síntomas. En esta última, ya cambió, el tumor se hizo muy agresivo, empezó a crecer muy rápido. Estaba operado hacía muy poquito y a los tres meses tenía un tumor enorme en su panza. No se lo podían extirpar, entonces tuvo que empezar la quimio”, dijo a continuación.

“Se había operado y lo habían atendido en el Hospital de Clínicas. Lo atendieron muy mal, lamentablemente. Creía en ese hospital. Pero la verdad que me siento defraudada y triste por como se lo trató a él como persona, mucho abandono de persona”, dijo en cuánto a cómo se dieron las cosas para Luciano en el último tiempo y que por el momento continúa su tratamiento en el Alexander Fleming, una institución privada especializada en oncología.

“Él cuando llegó al Fleming estaba grave, le hicieron transfusiones de sangre, de hierro. Lo habían operado hacía tres meses, va con un tumor de vuelta, que le sale a los tres meses de operado. Va de vuelta al Clínicas, y ahí no le dan bola, le dijeron: ‘Andá a buscar los estudios, bajá, subí’. El chico no podía hablar ni respirar, estaba pálido, había bajado diez kilos, se estaba muriendo”, detalló con mucho pesar.

El apoyo de Coti Romero a Gladys, la Bomba Tucumana

A principios de este mes, cuando visitó LAM (América) y habló del tema, ya quebrada, la intérprete de “La pollera amarilla”, dijo: “Tengo toda la fe que se va a curar, que se va a sanar, y que vamos a estar juntos de nuevo”.

En ese momento, Coti Romero, presente en el piso, no pudo contener las lágrimas y también quebró en llanto. “A veces no nos damos cuenta de que la vida es tan corta...”, dijo la correntina, quien no pudo terminar su frase debido a su emoción.

Tras ese fraternal e inesperado momento, Ángel de Brito mandó el programa a un corte y luego aparecieron las imágenes de ambas abrazadas durante la tanda publicitaria.