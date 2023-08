Luis Miguel llegó a Argentina para el comienzo de su esperada nueva gira

martes 01 de agosto de 2023

Este martes 1 de agosto, Luis Miguel arribó al aeropuerto de Ezeiza en un avión privado proveniente de Ecuador. De esta manera, El Sol de México se prepara para dar inicio al tour mundial 2023, con la presentación de una serie de 10 shows en el Movistar Arena.

El artista y su novia Paloma Cuevas se embarcaron en la noche del lunes desde Cabo San Lucas con destino a Buenos Aires. En el tramo, debieron hacer una escala en Guayaquil para cargar combustible y arribaron a la Argentina con tres horas de demora.

El avión privado tenía tres planes de vuelo diferentes para despistar a la prensa: uno con destino San Fernando, otro rumbo a Aeroparque, a la base aérea militar y finalmente el que lo depositó en Ezeiza. Apenas llegaron a Buenos Aires, Luismi y Paloma salieron en una camioneta blindada, en otra viajaba sus seguridad, y fueron escoltados por seis motos de la policía hasta el hotel.

El intérprete de 53 años disfruta de su relación amorosa con la empresaria y diseñadora española. La primera vez que se mostró con su pareja en público fue en abril pasado cuando los fotografiaron en el aeropuerto de Madrid, a punto de tomar un vuelo privado hacia sus primeras vacaciones.

Hay una enorme expectativa por su regreso a los escenarios, ya que el cantante había realizado su última gira mundial “México por Siempre” entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como “Gira del Año”.

Apenas salieron a la venta los tickets para los shows en nuestro país, se agotaron rápidamente. El artista fue sumando algunas presentaciones hasta llegar a diez para que la mayor cantidad de fanáticas tuvieran la posibilidad de escucharlo cantar sus clásicos hits y sus nuevos temas sobre el escenario.

Luis Miguel presentará shows el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena. Tras su paso por Buenos Aires, el artista seguirá en Santiago de Chile el 21, 22 y 23 de agosto, para después continuar a Estados Unidos. El tour lo tendrá varios meses por el mundo, diferentes países y culturas para finalizar el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara.

Luis Miguel compartió la tierna carta que le mandó Frank Sinatra: “Eres original, un tremendo talento”

Pollstar, una de las revista internacional más reconocida de la industria del entretenimiento en vivo, destacó que Luis Miguel vendió más tickets que cualquier otro artista en el mundo en un período de 30 días.

El cantante compartió en su cuenta de Instagram de una carta importante que le mandó en octubre de 1996 Frank Sinatra. En la misma, el recordado cantante destacó las cualidades de Luismi.

“Querido Micki, durante años fue halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar de ellos como el nuevo Frank Sinatra. Fue aún más agradable cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie (subrayando esta última palabra)”, arrancó Sinatra en la nota. Y agregó: “Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres realmente original, un tremendo talento y no tan malo a la vista”.