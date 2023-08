El Pepe Sand confirmó su retiro del fútbol profesional

martes 01 de agosto de 2023

Tras una histórica carrera profesional que iniciaba en 1999 con la camiseta de Colón de Santa Fe, José "Pepe" Sand le puso fecha a su retiro como jugador de fútbol con la ilusión de colgar los botines en el club donde se convirtió en leyenda: Lanús.

En diálogo con Lanús Radio, el atacante de 43 años oriundo de Bella Vista confirmó que -a la espera de la renegociación de su contrato con el Granate- planea finalizar su carrera futbolística en diciembre de este año, tras la finalización de la Copa de la Liga Profesional 2023. "Yo quiero terminar mi carrera en Lanús. Obviamente que es mi sueño y lo que yo quiero pero todavía no me llamaron a mi ni a mi representante", inició.

"Yo en diciembre termino mi carrera. Termino mi carrera de futbolista y me pongo a las órdenes de lo que el club decida. Estoy dirigiendo a la (categoría) 2011 y la verdad que estoy feliz, contentísimo. Eso también me tiene contento, por ahí me hace sacar otra cosa de mí", explicó el correntino.

A su vez, también confesó que planea retirarse al finalizar esta recientemente finalizada Liga Profesional 2023 pero su nuevo rol dentro del equipo le hizo estirar seis meses más el cierre de su histórica carrera. "Yo me iba a retirar ahora, pero son tres o cuatro meses más. Son 14 partidos más y me siento bien, los partidos que entré 30 o 40 minutos lo hice bien, no desentoné. Obviamente que si yo me doy cuenta que estoy desentonando o le estoy haciendo un mal al club, obviamente que voy a dar un paso al costado y trataré de ayudar al club de otra manera", añadió el ídolo granate.

Los números de Sand con la camiseta de Lanús

Partidos: 322

Goles: 173

Títulos: 4 (Torneo Apertura 2007, Torneo Transición 2016, Copa del Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016)

Fuente: TyC Sports