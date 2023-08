Cuál será la modificación que tendrá el próximo bastón presidencial

martes 01 de agosto de 2023

Una elección presidencial requiere de muchísimos preparativos: la organización de los comicios, la distribución de las urnas, la carga de datos, la ceremonia de asunción... Cada cuatro años, cientos de actividades se llevan a cabo para elegir y recibir al nuevo presidente de Argentina. Entre esas tareas, hay una que se hace con especial dedicación, cuidando cada detalle y respetando la tradición: el bastón presidencial.

En cada ceremonia se entrega un bastón distinto, pero cada bastón está hecho de la misma madera: urunday. Desde 1983 hasta ahora, el bastón fue realizado con madera de urunday, proveniente de Misiones y del Chaco. Este 2023, sin embargo, tendrá una novedad: la madera será correntina. Hoy, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) entregó dos listones de madera de urunday obtenidos de un árbol que creció en el parque de esa unidad académica, que serán utilizados en la creación del bastón.

"La entrega de estos listones tiene un alta carga simbólica, ya que además de cumplirse 40 años del retorno a la democracia en Argentina, la Facultad de Ciencias Agrarias conmemora sus 103 años de existencia", celebró la facultad.

Quién hace el bastón presidencial

Quien recibió los listones de madera de urunday fue el conocido orfebre Juan Carlos Pallarols, quien tiene su cargo la tarea de la construcción de este símbolo para cada recambio de mando presidencial desde 1983 hasta hoy.

Según explicó Pallarols en la UNNE, la madera de urunday “se usa para trabajar, no es decorativa, sino que se usa sobre todo para hacer las varillas de alambrado, tranqueras, postes”. “Se mantiene siempre recta, no se tuerce, brilla por sí sola, no hace falta darle laca ni barniz”, agregó.

“Lo importante es que no se corrompe. Entonces llegamos a la conclusión de que sería muy bueno que el Presidente elija usar para su forma de gobernar, para su vida, las condiciones de esta madera. Es lo que deseamos todos los argentinos”, afirmó.

En este sentido, remarcó que “no pretendo que el presidente haga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, aunque algunas cosas sí”. “Tenemos que empezar a vivir en una democracia absoluta, donde el que gana gobierna y los demás acompañan”, agregó. Y concluyó: “Nos falta cultura democrática”.

En una reciente entrevista, Pallarols había dicho: "El bastón (para el próximo Presidente) lo empecé el 13 de abril (de 2022). Me lleva un año y medio hacerlo, y si lo hago solo me lleva un poco más de una semana. Pero la idea es que trabajen cinco millones de personas, todas las que puedan".

Por qué se usará madera correntina

El ingeniero agrónomo José Alejandro Sánchez, secretario de Extensión de la FCA de la UNNE, relató a Norte cómo se gestó la entrega de los listones de madera de urunday correntina, cuando la tradición siempre fue usar madera chaqueña o misionera.

"Hace un tiempo, a causa de una fuerte tormenta, cayó un ejemplar de urunday que era parte del arbolado del parque de nuestra sede. Al precipitarse dañó el techo del edificio, y el diagnóstico de los especialistas indicó que sería imposible recuperar este ejemplar de una edad de 80 a 100 años, así que con su tronco se confeccionaron listones que se guardaron", recordó.

Como el abogado Pablo Guiglioni, galerista y conocedor de arte oriundo de Corrientes, conocía a Pallarols, puso en contacto a la facultad con el orfebre. "El Chaco, Formosa y Misiones ya han contribuido las cuatro últimas décadas con este noble material para que se lleve a cabo este trabajo tan caro a todos los ciudadanos argentinos, y ahora por una suma de coincidencias del destino es el turno de Corrientes", celebró Sánchez.

Cómo es el bastón presidencial

En nuestro país, los bastones de mando tradicionales son de madera de malaca, con elementos de oro y dos borlas, y fue en 1932 que se establecieron las normas para su confección. La madera debía ser de caña de malaca barnizada. La empuñadura, de 8 centímetros de largo, debía ser de oro macizo de 18 quilates y tener el escudo nacional esmaltado. La longitud dependía de la altura del mandatario. El regatón que recubre el extremo inferior del bastón también debía ser de oro.

Desde el retorno de la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, el bastón es confeccionado por el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien realiza su trabajo con madera de urunday.

El bastón tiene una flor con veinticuatro cardos, representando a cada una de las provincias y la capital federal, y tres pimpollos, que representan las Islas del Atlántico Sur. Posee además adornos de plata (en latín argentum).

Desde 2011, el orfebre le añadió un detalle: dos manos estrechándose como símbolo de unión, con madera de firme estructura que no necesita barniz para brillar. Dicha madera se utiliza en tranqueras y puentes para unir caminos, reafirmando el mensaje de crear lazos. Cabe destacar que en la ceremonia protocolar se obsequia en cada ocasión un bastón diferente, y no se traspasa el mismo de presidente a presidente. /Baenegocios