Argentina quedó eliminada del Mundial Femenino

miércoles 02 de agosto de 2023

El sueño de la Selección argentina llegó a su fin en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda al caer por 2 a 0 ante Suecia.

La valla argentina fue vencida en el segundo tiempo con goles de Rebecka Blomqvist (’66) y de Elin Rubensson, de penal (’89) . Finalmente no hubo milagro para el equipo albiceleste.

Argentina que se veía beneficiada por el empate que en paralelo protagonizaron Italia y Sudáfrica (2 a 2), solo le servía vencer a Suecia para lograr un lugar en la próxima ronda del Mundial femenino, pero no pudo. El encuentro, que se jugó en el Waikato Stadium de la ciudad de Hamilton, fue el 12° del equipo nacional en una Copa del Mundo sin poder lograr un triunfo.

El objetivo no era nada fácil de cumplir: Suecia es una selección potencia y figura en el puesto seis del ránking FIFA pese a que hoy, al estar clasificada, jugó con un equipo prácticamente suplente. Sin embargo, la Argentina no solo no pudo marcar ante las europeas sino que no tuvo chances claras de gol a lo largo del partido.

El equipo argentino, que se despidió del Mundial con un balance de un empate y dos derrotas, sufrió la falta de creación y, fundamentalmente, de definición a lo largo de toda la competencia.

Suecia, clasificada de antemano para la siguiente ronda, dispuso una formación alternativa con apenas dos de las futbolistas que jugaron el anterior compromiso (5-0 vs. Italia). Ahora, las escandivanas avanzaron a octavos de final como líderes invictas del Grupo G y en ese instancia se enfrentarán ante Estados Unidos, el país más ganador del fútbol femenino con cuatro títulos mundiales. / tn.com.ar