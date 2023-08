El motivo por el que se separaron Tini y Rodrigo de Paul

miércoles 02 de agosto de 2023

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su separación en sus respectivas cuentas de Twitter y horas más tarde, se supo cuál fue el principal motivo por el cual decidieron alejarse.

Al inicio de LAM (América), De Brito comentó que Tini se encuentra en Miami, Estado Unidos, y que desde allí lo llamó en la noche de este lunes para ofrecerle la primicia. El conductor reveló que la artista se comunicó tres veces con él, entre el 31 de julio y este 1 de agosto. Bajo el acuerdo de Stoessel es que se dio a conocer la información.

“Me llamó tipo 22:30, yo estaba cenando. Hablamos largo y tendido. Hoy a la mañana me llamó de vuelta. Volvimos a charlar porque ella lo quería anunciar de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no’”, comenzó De Brito.

Y agregó: “Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”.

De igual forma, la periodista Paula Varela, quien días anteriores dio la primicia de la ruptura, brindó detalles de lo que le dijeron el entorno.

"Me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", detalló.

"Rodrigo es padre de dos hijos, necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia. Y Tini es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia. No piensa en compatrir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", dijo Paula Varela.

En este punto, la periodista destacó el vínculo que tiene Tini con Bautista y Francesca, los hijos de De Paul: "Ojo, ella se lleva muy bien con los chicos. Es más, la nena de Rodrigo la ama a Tini, no tiene que ver con eso, sino con el estilo de vida de ambos", relató.

¿Quién tomó la decisión de romper la pareja?

"A mí me confirman que quien tomó la decisión fue ella. Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", afirmó Paula.