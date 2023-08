Un nene se dejó picar por una araña porque “quería ser Spiderman”

La madre, por su parte, le comentó a los médicos que el nene es fanático del superhéroe y le gustan ese tipo de películas. Ante esto, el especialista explicó que este tipo de arácnidos es “muy llamativo para los chicos” por sus colores que suelen asociar a los del Spiderman.

AFIP vigilará las cuentas de Mercado Pago: ¿A partir de qué monto?

Además, llamó a que los padres hablen con sus hijos y que les recomienden no realizar estas prácticas ya que si no son atendidos de inmediato, las consecuencias podrían ser “muy lamentables”. “Estos arácnidos negros con espaldas rojas son viudas negras que no causan ningún efecto para volverse Hombre Araña, más al contrario, están poniendo en riesgo sus vidas”, advirtió.

En 2020 ocurrió un caso similar en la localidad rural de Chayanta, en la región andina de Potosí, donde tres niños de 12, 10 y 8 años se hicieron picar por una viuda negra con el mismo objetivo, aunque también lograron salvarles la vida.