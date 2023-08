Cami Homs habló de la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

miércoles 02 de agosto de 2023

Camila Homs rompió el silencio este miércoles horas después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran su separación, luego de un año y medio en pareja. La modelo, y exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común -Francesca y Bautista- estuvo invitada en Desayuno Americano y si bien recordó que tiene un bozal legal y que no puede mencionar a su expareja, contó cómo vivió la reciente noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que dijo Homs en el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América dejando entrever que no haría demasiadas declaraciones al respecto. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.