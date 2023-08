Los puntos

$125.000 de básico.

Revisión bimestral de los acuerdos salariales.

“Que toda la negociación no incluya en el aumento solicitado los ítems Fonid y jornada extendida ya que los mismos se constituyen con fondos nacionales”.

Sueldo inicial para el cargo testigo de $ 260.000

En febrero, los docentes firmaron un incremento salarial del 33,5%, más un incentivo de $8.000, lo que representa en total un 39% de incremento en el primer semestre. Los gremios protestan porque no hubo una suba en julio (se adelantó el porcentaje a junio) y se otorgó -inconsultamente- un monto no remunerativo de $12.000 y no una suba en el salario básico.