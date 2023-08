En Salta hablan de desabastecimiento en los supermercados

miércoles 02 de agosto de 2023

Clientes salteños de diferentes supermercados manifestaron su malestar e indignación por la falta de determinados productos, las restricciones para la compra y el aumento de precios. Según un relevamiento efectuado por diario El Tribuno en los locales comerciales de la zona sur, se aplican fuertes restricciones para la compra de azúcar y harina. Además, hay faltante de arroz, enlatados y aderezos.

En un supermercado ubicado sobre la avenida Ex Combatientes de Malvinas al 3000, hay carteles en las góndolas que indican "harina solo para consumo familiar" o "azúcar solo dos paquetes por compra".

El paquete de un kilo de azúcar ronda entre los 611 y 690 pesos según la marca y calidad, mientras que el paquete de un kilo de harina va desde los 220 hasta los 275 pesos según el tipo y la marca.

La suba es altísima. En noviembre de 2022, el paquete de un kilo de azúcar costaba 235 pesos.

Al ser consultado por la situación, un repositor explicó: "No están entrando los productos. No los mandan los proveedores y para que la gente no se lleve en masa los que hay en stock y no quede nada, se acota la compra". Y añadió: "Esto pasa generalmente cuando va a haber subas de precios, aunque por ahora si nos queda harina y bastante azúcar, hay cuatro marcas de azúcar: Azucel, Chango, Cuisine y Dominó. Todavía no se aplican subas. Esperemos que esto se regularice".

Mirta Gómez, una vecina del barrio San Francisco, expresó su malestar por las restricciones. "Antes uno podía llevar la cantidad de harina que quería y ahora ya no. Yo necesito hacer pan en casa y voy a tener que volver. No puede ser", lamentó.

Sin variedad

En otro supermercado ubicado en la zona norte de la ciudad, solo es posible encontrar una sola marca de azúcar y se encuentra en oferta. Se trata de Azucel. El paquete de un kilo cuesta 625 pesos. Al ser consultado por la ausencia de otras marcas el encargado del sector, explicó: "Hay desabastecimiento. Llegó una marca de azúcar y no hay más. No hay azúcar Ledesma ni Chango que son las más compradas siempre. Yo escuché que por la sequía se retrasó la zafra en los ingenios así que podría ser ese el motivo".

Además hay problemas con otros bienes. Tampoco hay vainilla, champignon y palmitos en latas y algunos aderezos y condimentos. Varías góndolas de estos enlatados, en algunos casos importados, estaban vacías.

También llama la atención la falta de marcas de arroz y de algunas de fideos. Había góndolas vacías y solo se ofrecían dos, en el caso del arroz.

Aceite

El aceite solía encabezar la lista de los productos con restricciones para la compra desde hace bastante tiempo, pero actualmente esto cambió y es posible encontrar una amplia gama de marcas en las góndolas, aunque los precios van siempre en incremento y esto despierta las quejas de los salteños.

Una botella de 900 cc. puede costar entre 500 y 843 pesos, mientras que la de un litro y medio va desde los 1.117 hasta los 1.764 pesos. "Los precios suben cada vez más y nadie pone un freno. Yo voy al mayorista con mis hermanos cada dos meses y hacemos una compra grande y nos dividimos los gastos y las cosas.

A los súper solo vengo cuando hay ofertas de "aceite, papel higiénico o jabón para lavar la ropa", contó Ludmila, quien reside en el barrio El Bosque, de la zona sur. Añadió: "Nosotros usamos una sola marca de aceite. Probamos con otras pero no nos resultan entonces cuando vemos que está en precio, la compramos, sino no".

El precio de la yerba también genera reclamos

"Un paquete de CBSé, de medio kilo, costaba hace poco 750 pesos. Ahora sale 826 pesos. Es increíble como va subiendo cada dos semanas, encima solamente hay un precio cuidado de una yerba desconocida aunque reconozco que sí hay una oferta de 1 kilo de Taragui por 1.200 pesos", contó Mariana, una joven que buscaba ofertas.