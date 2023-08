Almacenero asegura que "los precios nos aumentan entre un 8% y 15% cada mes"

miércoles 02 de agosto de 2023

El dólar sigue batiendo récords, y este miércoles cotizó en $560 el blue, luego de una semana marcada por subas y bajas pronunciadas, en respuesta a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional el lunes pasado.

El impacto de estas medidas y el aumento del dólar en el precio de los productos ha sido objeto de preocupación para muchos comerciantes. En una entrevista con Elonce de Entre Ríos, en un comercio barrial, Mario comentó que siempre que el dólar aumenta, los precios de todos los productos también se incrementan.

Según él, la carne era lo único que estaba retrasado en su precio hasta ese momento, pero todos los demás productos aumentan de manera constante, entre un 8% y un 15% cada mes, sin escapar de esta tendencia.

En relación a las proyecciones, Mario informó que ya le anticiparon que los lácteos de primeras marcas tendrán un aumento del 10% a partir del 1º de agosto. La situación económica actual ha llevado a una creciente preocupación entre los consumidores. La gente busca constantemente descuentos y ofertas a través de aplicaciones bancarias y la Billetera Entre Ríos, pero el contexto se vuelve cada vez más difícil.

Lo mismo pasa en provincia de Buenos Aires, donde los usuarios esperar promociones semanales con Cuenta DNI o descuentos nacionales con BNA+. Los almaceneros se ven afectados por esta situación, vendiendo cada vez menos y siendo impactados por la inflación, lo que los empobrece aún más.

Mario destacó que los almaceneros no son los responsables de la especulación de precios, ya que trabajan con productos de primera necesidad y no tienen la capacidad de acumular grandes cantidades de stock. Además, el gobierno no ha logrado intervenir en la situación de manera efectiva y los programas de «Precios Justos y Cuidados» no han llegado a quienes más lo necesitan.

En cuanto a los cambios de precios en su propio comercio, Mario aclaró que no se remarcaban constantemente, sino que solo aumentaban los precios cuando compraban nuevos productos. En muchas ocasiones, estos aumentos los afectaban directamente, ya que compraban la mercadería al mismo precio al que la estaban vendiendo, lo que llevaba a una pérdida de ganancias y más dificultades para mantener su negocio a flote.

Esta entrevista realizada por Elonce ofrece una visión directa y concreta sobre cómo las medidas económicas y el comportamiento del dólar afectan a los pequeños comercios y a los consumidores, poniendo en evidencia los desafíos que enfrentan día a día. /elonce.com