Santi Maratea informó cuánto fue la recaudación para Independiente

Además, destacó que con ese dinero lo ideal sería poder pagar la próxima cuota de la deuda con el América de México, a los que le adeudan alrededor de 2.1 millones de pesos, para los cuales se acordó un plan de pago en tres cuotas cada seis meses, para finalizar el abono de la deuda en diciembre de 2024.

A principios de julio Independiente depositó cuatro millones de dólares, de los cuales alrededor de tres millones salieron de la recaudación de los hinchas del Rojo, por lo que la cuenta con la que Maratea juntaba el dinero volvió a comenzar casi desde cero.

El streamer cuestionó el accionar del influencer de las colectas y enumeró varios aspectos que le parecen "una aberración".

El streamer Gerónimo "Momo" Benavides apuntó con todo contra Santi Maratea cuando fue consultado si realizaría una colecta similar para Platense.

"No así", sentenció Momo con contundencia en diálogo con Doble Mérito, y luego explicó: "No pediría ni un peso a Platense y menos a un nene que venda los botines. Hay límites. Si no tengo un mango, a mi hijo no lo dejo vender los botines".

Pero la cosa no quedó ahí, sino que el popular influencer cuestionó otro aspecto del accionar de su par de las colectas. "Otra cosa que me pareció una aberración es pedirle a la gente que pida un préstamo en Mercado Pago. No podés pedir eso. Me parecen cosas inmorales, yo no podría dormir con eso".

"Se tienen que hacer responsables. Bueno o malo. Así como hablé bien del pibe, esto me parece pésimo", concluyó Benavides./ Minuto Uno