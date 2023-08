El entrenador del Orlando City descargó su bronca contra Messi

jueves 03 de agosto de 2023

El técnico colombiano, Óscar Pareja, no ocultó su descontento después de la derrota de su equipo, Orlando City, en el clásico frente al Inter Miami en la Leagues Cup. Pareja apuntó directamente contra el árbitro del encuentro, el salvadoreño Ivan Barton, acusándolo de decisiones determinantes para el resultado del partido.

Pareja señaló que el árbitro no expulsó a Lionel Messi en una jugada polémica y cuestionó la sanción de un penal a favor del conjunto de Messi, que resultó en el gol que cambió el rumbo del encuentro. Fue directamente contra Leo: “Debería haber sido doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual".

El entrenador también criticó duramente a Josef Martínez por simular una falta que Barton interpretó como penal, y que luego el venezolano convirtió en gol, con la asistencia del astro argentino.

El técnico se mostró frustrado por las circunstancias de la derrota y consideró que el árbitro fue determinante en la eliminación de Orlando City de la Leagues Cup. Además, Pareja afirmó que Messi debería haber recibido una doble amonestación en el encuentro.

Fuente: TN Deportivo

9:25 AM