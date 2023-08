Elecciones 2023: estos son los candidatos confirmados

jueves 03 de agosto de 2023

Faltan pocos días para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, instancia donde los fuerzas políticas definirán sus internas en todos los cargos para competir en las generales de octubre.

Según establece la Ley 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, las PASO se llevan a cabo el segundo domingo de agosto (13 de agosto). Las elecciones generales tienen fecha para el cuarto domingo de octubre (22 de octubre). En esas fechas, los argentinos elegirán la fórmula presidencial que gobierne los próximos cuatro años, además de los cargos de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 21 gobernadores y la renovación de bancas en la Cámara de Diputados y Senadores.

Cuáles son los principales precandidatos

Unión por la Patria

En la alianza oficialista de Unión por la Patria finalmente habrá lista de unidad integrada por Sergio Massa como candidato a presidente y Agustín Rossi, como vice.

En tanto, el oficialismo le habilitó los avales al dirigente de Patria Grande, Juan Grabois para ir a las PASO. Se presentará con lista corta a la máxima magistratura. Su lista se llama Justa y Soberana y la fórmula la completa Paula Abal Medina.

Dentro de los cargos ejecutivos, también se confirmó que la fórmula de Unión por la Patria para la gobernación de la provincia de Buenos Aires volverá a ser Axel Kicillof - Verónica Magario.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá lista de unidad para jefe de Gobierno porteño y se postulará Leandro Santoro. La diputada Paula Penacca, por su parte, será la primera candidata para la Cámara de Diputados, junto a Eduardo Valdes, Lucía Cámpora e Itaí Hagman. El ministro de Turismo, Matías Lammens, encabezará la lista de legisladores porteños acompañado por María Bielli.

En cuanto a los cargos legislativos en Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner encabezará la lista de Diputados junto a Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Juliana Di Tullio. La lista para el Senado la completa Eduardo "Wado" de Pedro. Resta definir los espacios a legisladores de UP.

Juntos por el Cambio



En Juntos por el Cambio, los candidatos presidenciales serán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En el caso del jefe de Gobierno porteño su compañero de fórmula será el jujeño Gerardo Morales. En tanto que la ex ministra de Seguridad ya confirmó al mendocino Luis Petri.

Maximiliano Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, será el primer candidato a senador nacional del distrito de la lista de la ex ministra de Seguridad. La ex vice de la UIF, María Eugenia Talerico, acompañará al radical bonaerense en la lista del Senado en la provincia.

Bullrich competirá por la gobernación bonaerense con la fórmula Néstor Grindetti-Miguel Fernández y Cristian Ritondo como primer diputado nacional. La lista a diputados nacionales bonaerenses la completarán Nicolás Massot en tercer lugar, Patricia Vazquez en cuarto y Martín Yeza, en quinto lugar.

Por su parte, la lista a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires la encabezará el ex bailarín Maximiliano Guerra, junto a la economista Daiana Molero en el segundo lugar. También la integran Damián Arabia, vocero de la presidencia del PRO y funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich; Silvana Giudici, ex diputada radical desde el 2003 al 2011 y ex directora del ENACOM; y Oscar Moscariello, quien fue legislador porteño, vicepresidente de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici y embajador argentino en Portugal durante la administración de Mauricio Macri.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posee, será el compañero de fórmula bonaerense de Santilli, mientras que José Luis Espert y Cynthia Hotton serán los dos precandidatos a senadores nacionales por la provincia.

Larreta sumó a Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospennato como diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, junto a Mónica Frade y Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la lista la encabezará Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica ARI. Lo secundarán Mariela Coletta, presidenta de la Unión Cívica Radical porteña; y Álvaro González, legislador del PRO y Consejero de la Magistratura de la Nación. En tanto, Soledad Acuña, actual ministra de Educación porteña, liderará la boleta de Parlasur Distrital CABA.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (PRO) y Martín Lousteau (del radicalismo) competirán por la candidatura de JxC a jefe de Gobierno porteño. Si se cumple lo que marcan las encuestas, lo más probable es que quien gane la interna sea el sucesor de Rodríguez Larreta en el distrito.

Por último, el líder de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, anunció que irá a las PASO dentro de Juntos por el Cambio como precandidato a jefe de Gobierno porteño.

La Libertad Avanza

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, es el político con mayor anticipación sobre su candidatura presidencial: hace 9 meses, el dirigente de extrema derecha se presentó en la cancha del club El Porvenir, en Gerli, partido de Lanús. Su candidata a vicepresidenta es la diputada Victoria Villarruel. Llevará a Carolina Píparo como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, acompañada del abogado mediático Francisco Oneto. En tanto, Ramiro Marra irá como candidato a jefe de Gobierno porteño.

En las listas legislativas, Milei incluyó a Juan Nápoli, como precandidato a senador bonaerense y a Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Marcela Pagano y Guillermo Montenegro como candidatos a diputados.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, Oscar Zago y Sandra Pettovello.

Frente de Izquierda

Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, anunció a principios de febrero que encabezaría una lista en los comicios de este año, que representará a una alianza interna entre el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista. Su compañero de fórmula será Nicolás del Caño y de candidato a gobernador irá el sindicalista Rubén "Pollo" Sobrero. Dentro de su interna competirá contra el acuerdo que realizó el Partido Obrero (PO) con el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), cuya fórmula presidencial será Gabriel Solano y Vilma Ripoll, compitiendo en la provincia de Buenos Aires con Alejandro Bodart.

Principios y Valores

En el partido Principios y Valores competirá un peronismo disidente encabezado por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuyo compañero de fórmula es el gremialista Leonardo Fabre. Como referente en la provincia de Buenos Aires, postularán al dirigente Luis D'Elia como candidato a gobernador.

Hacemos por Nuestro País

El precandidato a presidente de “Hacemos por Nuestro País”, Juan Schiaretti, confirmó al diputado nacional Florencio Randazzo como su compañero de fórmula. Como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires irá Hilda "Chiche" Duhalde y en la ciudad de Buenos Aires, la nómica estará encabezada por Diego Bossio.

Nuevo Más

Referenciados con la izquierda nacional pero por fuera del Frente de Izquierda-Unidad existen dos partidos. Por un lado, el Nuevo MAS competirá presentando nuevamente como candidata a presidenta a la entrerriana Manuela Castañeira, acompañado esta vez por el neuquino Lucas Ruiz.

Libres del Sur

Por otro lado, Libres del Sur escogió como candidato al ex diputado neuquino Jesús Escobar para encabezar la fórmula, acompañado por la concejal santiagueña Marianella Lezama Hid.

Elecciones 2023: todos los candidatos

Sergio Massa - Agustín Rossi (Unión por la Patria)

Juan Grabois - Paula Abal Medina (Justos y Soberanos-Unión por la Patria)

Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales (Juntos por el Cambio)

Patricia Bullrich - Luis Petri (Juntos por el Cambio)

Javier Milei - Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

Juan Schiaretti - Florencio Randazzo (Hacemos por nuestro país)

Myriam Bregman - Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU))

Gabriel Solano - Vilma Ripoll (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU))

Marcelo Ramal - Patricia Urones (Política Obrera)

Manuela Castañeira - Lucas Ruiz (Nuevo MAS)

Jesús Escobar - Marianella Lezama Hid (Libres del Sur)

Guillermo Moreno - Leonardo Fabré (Principios y Valores)

César Biondini - Mariel Avendaño (Frente Patriota Federal - FPF)

Eliodoro Martínez y Vicente Souto - Principios y Valores

Jorge Olivier y Ezequiel Britos San Martín - Principios y Valores

Carina Bartolini y Mabel Gómez - Principios y Valores

Paula Arias-Walter Vera - Principios y Valores

Julio Bárbaro y Ramón Pucheta - Frente LiberAr

Nazareno Etchepare y Fernando Lorenzo - Frente LiberAr

Ramiro Vasena y Víctor Laponegro - Frente LiberAr

Raúl Castells y Adriana Reinoso - Movimiento Izquierda Juventud Dignidad

Santiago Cúneo y Gustavo Barranco - Movimiento Izquierda Juventud Dignidad

Andrés Passamonti y Pamela Fernández Magaride - UCeDé

Mempo Giardinelli y Bárbara Solernou - Proyecto Joven

Martín Ayerbe y Hugo Rodríguez - Proyecto Joven

Reina Ibáñez y Gonzalo Ibarra - Proyecto Joven

Raúl Albarracín y Sergio Pastore - Movimiento de Acción Vecinal