¿Qué dijo Camila Homs de la ruptura de Rodrigo de Paul?

jueves 03 de agosto de 2023

Estos días tanto Rodrigo de Paul como Tini Stoessel utilizaron sus redes sociales para aseverar que la relación que iniciaron en 2022 había terminado. Por esto, los medios de comunicación se enfocaron en Camila Homs, para que expresara lo que piensa en medio de la separación de la mediática pareja.

Más allá de esto, alejada de meterse en polémicas y simulando no mencionar el vínculo de su ex, al contrario de su papá, que publicó un video para celebrar la separación de Rodrigo de Paul. Eso al parecer cambió, debido a que Camila subió una particular story en Instagram.

Camila Homs publicó un video donde se muestra con José Sosa, su pareja actual y futbolista de Estudiantes. En él, están sentados en el auto y al final se besan apasionadamente. Esta story no fue bien recibida por los seguidores de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que sintieron que fue un palazo para su ex al mostrarle que ella estaba felizmente en pareja.

Camila Homs: "Menos voy a opinar ahora"

Camila Homs participó en "Desayuno Americano", donde le preguntaron sobre la ruptura que protagonizó su ex. La mediática respondió: "La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora".

Homs aseveró que se enteró de la noticia junto a todos según explicó: "Vi que se separaron, no me corresponde opinar y como dijiste, no puedo hablar del tema". Pamela David le preguntó si estaba al tanto de la ruptura y la modelo reveló: "No, para nada". /Minutouno