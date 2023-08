Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se separaron, pero uno de los dos no quería

jueves 03 de agosto de 2023

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tuvieron un triste final como pareja; tras una fuerte crisis que atravesaron, decidieron que lo mejor era continuar por caminos separados, pero resulta que la cantante es quien tomó la determinación y el futbolista le rogó un tiempo más.

Cada vez que hay una ruptura y que en este caso involucra a famosos, salen a la luz detalles sumamente dolorosos.

En el Diario de Mariana analizaron en profundidad este tema y aseguraron que todo se vino a pique luego de que Camila Homs sea confirmada para el Bailando.

En el momento que Paula Varela confesó que estaban separados, luego de eso agregó que estaban teniendo una charla para definir algunas cuestiones. Allí justamente parece que se dio la separación y en un contexto desfavorable para el volante.

“Se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar”, destacó Pepe Ochoa, sobre cómo se dio toda esta secuencia.

La súplica de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

En un momento de sumo dolor para ambos protagonistas, de Paul es quien intentó hasta último momento dar vuelta esta cuestión.

Sin embargo, Tini estaba muy decidida en su postura de no continuar y además no quería que su imagen se vea afectada nuevamente, lo cual le provocó muchos problemas a nivel emocional.

“De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar. Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila firma para ir al Bailando, Tini entra en una crisis”, deslizó el panelista.

Hay finalizar con su información, sacó a la luz qué frase le dijo Stoessel a de Paul al cortar su relación: “‘¿De qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”. /Paparazzi