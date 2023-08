Axel Kicillof contó qué rol tendrá Cristina Kirchner antes de las PASO

viernes 04 de agosto de 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “está eligiendo sus intervenciones” en torno a la campaña presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, en Unión por la Patria.

“Estuvo en el gasoducto. Interviene en la campaña, pero decide donde participar y estar presente. No sé si se mostrará de vuelta antes de las PASO. Tuvo apariciones muy sustanciosas”, amplió en el programa de TN “Verdad/consecuencia”.

Sobre las apariciones en campaña de diferentes referentes, señaló: “Cristina Kirchner está recontra presente y Alberto está participando. Me parece que Sergio Massa va a ser el próximo presidente. A Grabois lo veo muy bien también. Sé a quién voy a votar, pero no lo voy a decir”.

Respecto a la situación económica, expresó: “El FMI es un yunque para la Argentina. Los empresarios nos dicen que les va bien pero que hay dificultades. Los obstáculos no se resuelven con las políticas de Bullrich. Buscar las reservas en el Banco Central no te va a traer soluciones. Hay situaciones diversas, la economía crece pero los salarios no lo hacen. Los economistas de la oposición hablan del bimonetarismo. Tenemos compromisos con el FMI. Esta deuda es de Macri, estamos pagando sus vencimientos”.

En torno al acuerdo con el FMI, advirtió que “no es una solución. Presta la plata para pagar la deuda pero viene con condicionamientos y es muy malo para la Argentina. Lo que hizo Massa es pasar una situación muy complicada. Cambió la deuda de Macri de 4 a 10 años. Había que afrontar un vencimiento del que no se cumplieron las metas. Se exigía que se cumplan metas puestas antes de la sequía”.

“Es una discusión la devaluación. El desembolso de 7.600 millones va a estar. El fondo quiere devaluar, a la Argentina no le sirve, no es bueno en el tema inflacionario. ¿A quién pondrías a gobernar? Quieren hacer lo mismo que hicieron antes. Cristina está eligiendo sus intervenciones. Estuvo en el gasoducto. No es candidata. Interviene en la campaña pero decide donde participar y estar presente. No sé si se mostrará de vuelta antes de las PASO. Tuvo apariciones muy sustanciosas”, sentenció.