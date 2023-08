María Eugenia Vidal le bajó el tono a los cruces con Macri y Bullrich

viernes 04 de agosto de 2023

La diputada del PRO María Eugenia Vidal evitó hablar de los comentarios del expresidente Mauricio Macri respecto a su pronunciamiento ante el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Cada ciudadano es dueño de su voto y en esa libertad me expresé. El domingo que viene muchos vamos a acompañar a Horacio. Debe haber muchos argentinos que piense como yo. El 14 vamos a estar todos juntos como corresponde", destacó.

Respecto a su voto, señaló: "El mejor liderazgo es el de Horacio. Puede construir una mayoría social para sacar el país adelante. La idea es que llegue el cambio y se quede. No necesité mucho tiempo para decidir, son 27 años de trabajo conjunto y de amistad. Conozco pocos dirigentes políticos que trabaje y planifique tanto como Horacio".

"Está bien elegir de acuerdo a la convicción de cada uno. Tardé en decirlo porque mi preocupación era unidad. Vi Horacio y Patricia se mostraron juntos en Chubut y en Córdoba y me pareció un buen momento para decirlo".

Sobre Macri, agregó: "No es la primera vez que tenemos un desacuerdo con Macri. No voy a responderle lo que dijo sobre mí en público. Él tiene que decir lo que crea su convicción. También puede ser no tomar parte. Recorrimos mucho, en Ciudad de Buenos Aires apoyo fuertemente a Jorge Macri también. No se trata de una persona".

"En las PASO, van a hablar los argentinos. El domingo la política se calla y habla la gente. En torno a los cargos, quiero cumplir con mi compromiso en la Cámara de Diputados. No especulo con encabezar un ministerio. Los Gabinetes los eligen los presidentes. Saben que cuentan conmigo para lo que necesiten", sentenció.

A 10 días de las elecciones PASO, Alfredo Cornejo se mostró con Horacio Rodríguez Larreta

El exgobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, se mostró con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a 10 días de las elecciones PASO. Visitaron el distrito de Junín, recorrieron el Centro Universitario del Este y el Punto Limpio de la comuna.

El exmandatario de la región cuyana es un aliado de la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, y competidora directa en la interna con Larreta.