Bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos, se le 'hinchó' el cerebro y falleció

Una mujer norteamericana llamada Ashley Summers disfrutaba a comienzos de julio de una amena excursión junto a su familia por el lago Freeman, en Indiana. Como se sentía deshidratada, con dolores de cabeza y mareos, la muchacha de 35 años de edad creyó conveniente beber de manera rápida, en un lapso de 20 minutos, una cantidad equivalente a cuatro botellas de medio litro de agua, sin sospechar que su organismo colapsaría por un trastorno conocido como hiponatremia, vinculado con los bajos niveles de sodio sangre.

Ashley sentía una sed extrema y su familia se sorprendió al verla hidratándose 'demasiado rápido'. Ella alegaba que tenía tanta sed que un trago de agua no le resultaba suficiente.

Cuando la familia (integrada por Ashley, su esposo y 2 niñas) regresó a casa, la mujer se descompuso en su garaje y fue trasladada de urgencia al IU Health Arnett Hospital, donde le diagnosticaron un cuadro de 'inflamación cerebral severa'.

A partir de entonces, lamentablemente Ashley no recuperaría el conocimiento. "'Presenta una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje, y [Ashley] no se ve bien'", dijo Devon Miller, hermano de la víctima, de acuerdo con declaraciones difundidas en The Sun.

Qué es la hiponatremia y cuáles son los síntomas

El equipo médico identificó un cuadro de hiponatremia, caracterizado por el descenso abrupto de la concentración de sodio en la sangre.

Si bien la importancia de mantener el cuerpo siempre hidratado es indiscutible, al beber una cantidad desproporcionada de agua durante un corto período de tiempo, se diluyen los niveles de sodio en el organismo.

La drástica alteración repercute en la capacidad de algunos órganos, principalmente los riñones, para regular el equilibrio de líquidos.

Los síntomas de dicho trastorno abarcan desde un malestar general hasta calambres musculares, dolor, náuseas, vómitos y dolores de cabeza.

En casos graves, como el de la mujer norteamericana, el cerebro puede hincharse, pudiendo incluso precipitar estados de confusión, convulsiones, coma y la muerte.

"Fue un gran shock para todos nosotros", afirmó el hermano de Ashley, plenamente desconsolado ante la inesperada tragedia. "Ella bebió cuatro botellas de agua en esos 20 minutos", explicó Miller.

De acuerdo con declaraciones vertidas en The Sun, el toxicólogo Dr. Blake Froberg explicó que los casos de toxicidad por exceso de agua son más frecuentes durante el verano.

El grave trastorno suele presentarse en aquellos que sienten mucha sed porque trabajan al aire libre o practican ejercicio.

Al respecto, el especialista detalló: "Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien corra un mayor riesgo, pero lo que ocurre en general es que tienes demasiada agua y no suficiente sodio en tu cuerpo".

En ese sentido, Froberg aconsejó a las personas que consuman líquidos que contengan electrolitos, sodio y potasio para balancear su organismo.