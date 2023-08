Ucrania se adjudicó el ataque a un buque ruso con drones kamikazes

El Ministerio de Defensa de Rusia ha emitido un breve comunicado afirmando que el ataque de dos drones marinos ucranianos fue repelido exitosamente en aguas fuera de la base, y que los drones fueron destruidos. Sin embargo, no se ha mencionado ningún detalle sobre posibles daños.

Según una fuente de inteligencia ucraniana, el buque de desembarco de la Armada rusa, llamado 'Olenegorsky Gornyak', sufrió daños graves y no podrá llevar a cabo misiones de combate en el futuro. La operación conjunta fue llevada a cabo por la Armada de Ucrania y el servicio de inteligencia SBU.

Se estima que alrededor de 100 militares rusos se encontraban a bordo del barco en el momento del ataque con el dron marino, que transportaba 450 kilogramos de TNT. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre posibles víctimas.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ