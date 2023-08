Sigue el furor por Messi en EEUU: su próximo rival agotó las entradas en tiempo récord

Lionel Messi jugará fuera del DRV PNK Stadium de Inter Miami por primera vez y lo hará para enfrentar a Dallas, en un encuentro por los octavos de final de la Leagues Cup. Y ante la revolución que desató el rosarino con su presencia por esos lares las entradas se agotaron: en sólo 18 minutos.

“El 6 de agosto (domingo) hacemos historia. El mejor jugador de todos los tiempos (Goat) hace su debut en nuestro estadio en el duelo ante Dallas por la Leagues Cup. ¡Las entradas ya están agotadas! Chequear el mercado de reventa para encontrar algún ticket que pueda estar disponible”, fue el mensaje de la franquicia de Texas al no quedar ningún ticket para ingresar al Toyota Stadium en el debut fuera de casa en Estados Unidos.

Dallas, que tiene entre sus filas a los argentinos Alan Velasco y Facundo Quignon, anunció un "sold out" rápidamente de sus 20.500 entradas y agregó que sólo quedarán boletos disponibles en la reventa, pero cuyos precios se incrementaron notablemente ya que van desde los 120 a los 20.000 dólares.

