El argentino que incluyeron en la lista de leyendas del Real Madrid

viernes 04 de agosto de 2023

Ángel Di María dejó un legado imborrable en los corazones de los hinchas del Real Madrid. A casi una década de su partida, la página oficial del Merengue lo ha incluido en la sección de Leyendas del club.

El actual futbolista de Benfica se convierte así en el quinto argentino en integrar esta prestigiosa lista, gracias a sus 190 partidos con la camiseta blanca, 36 goles anotados y seis títulos conquistados. En la descripción, se destaca la capacidad del Fideo para desbordar, su polivalencia y su incansable trabajo en el campo durante las cuatro temporadas en las que vistió la camiseta madridista, desde 2010 hasta 2014.

El sitio web también recuerda que Di María fue el destacado artífice en la final de Lisboa ante el Atlético, donde el Real Madrid se coronó campeón de la décima Uefa Champions League. Su especialidad en el arte de la rabona y una espectacular jugada, que culminó en el gol de Gareth Bale, quedarán grabados en la memoria de los aficionados para siempre.

Ángel Di Maria has been added to the list of Real Madrid legends on Real Madrid’s official website. pic.twitter.com/cujFd3eIUL

— Real Madrid Info ³âµ (@RMadridInfo) August 4, 2023

Los títulos de Di María en el Real Madrid

Copa del Rey 2010-11

Liga 2011-12

Supercopa de España 2012

Copa del Rey 2013-14

Champions League 2013-14

Supercopa de Europa 2014

Los argentinos entre las leyendas del Merengue

Alfredo Di Stéfano

Jorge Valdano

Fernando Redondo

Santiago Solari

Ángel Di María

Fuente: TyC Sports