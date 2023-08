Productora cerró su tambo: "Dolor en el alma"

La industria de la leche atraviesa por estos días una severa crisis, agudizada a partir de la implementación de un "dólar maíz" y la caída de los precios de la leche a nivel internacional. En un contexto donde cierran tambos y fábricas del sector agropecuario, lamentablemente este fue el turno del tambo de Gabriela Coggiola.

Gabriela tenía su establecimiento en Colonia Prosperidad, una localidad pequeña ubicada a 208 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. La productora decidió dar por finalizada la actividad del tambo luego de una larga historia familiar. La noticia se conoció a partir de una tristísima publicación de la propietaria en las redes sociales.

"TAMBO......Hoy se apagaron las luces, los motores que se veían a lo lejos de otro tambo Argentino. Fue iniciado por mis abuelos, luego mi papá y ahora lo seguia yo", arrancó el comunicado de Gabriela en Instagram. "Se cerró una etapa de mi vida, con mucho dolor, tristeza, bronca, angustia, porque era una empresa familiar y siempre poniendo hasta lo que no teníamos. Los cambios son muy duros", comentó.

La carta completa de Gabriela

TAMBO......Hoy se apagaron las luces, los motores que se veían a lo lejos de otro tambo Argentino. Fue iniciado por mis abuelos, luego mi papá y ahora lo seguia yo ....

Recuerdo a mis 6años que le llevaba el matecocido a mi papá, me gustaba curar a los terneros con el curabichera, íbamos en tractor a recorrer los lotes y así tambien me perdió del tractor me caí jajaja, y así, muchas anécdotas de familia...

Se cerró una etapa de mi vida, con mucho dolor , tristeza,.bronca, angustia, porque era una empresa familiar y siempre poniendo hasta lo que no teníamos.

Los cambios son muy duros.

Ya no sonará más el teléfono, donde el banco me avise del descubierto .

Ya no sonará el teléfono cuando el tambero me diga a las 4am, no me anda el motor, no tengo luz, no me funciona la electro bomba, se cayo el camión de la leche a la cuneta, y no tengo tractor, no tiene nitrógeno el tacho del semen y no se que paso y asi muchas cosas, etc ...

Se que fueron cuestiones externas a nosotros que no dejaron, que no permitieron que la empresa pueda crecer y que las cosas sean mejor , las cuotas de la mala suerte, la inestabilidad económica del país, nos cachetearon de todos lados. No tuvimos la fuerza económica, para poder invertir y poder hacer nuevos cambios ...

Hoy estamos de duelo, fue desconsolador el llanto cuando se alejaban los camiones ..

Solo me queda agradecerles a las vaquitas mis amores, todo lo que nos dieron...

Y pedirle a mi papá perdón ?? porque no supe como manejar semejante empresa y se el dolor que tiene él, porque acá hubo mucha pasión, amor, compromiso, cansancio, noches sin dormir, inundaciones, de todo vivió mi viejo.

Gracias a todos los que nos acompañaron y ayudaron en esta etapa,.no siendo fácil, pusieron todo su maravilloso talento y luz propia, para sobrevivir pero no alcanzo ??

Gracias y ahora a reconvertinos.

La vida nos enseña que nos podemos tropezar, pero siempre asumiendo nuevos desafíos..

Consultar por las herramientas del tambo al 3564/609057. Desde ya muchas gracias.