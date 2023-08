Quién es el suizo que tiró por el balcón a su novia argentina

La joven argentina fue trasladada al Centro Clínico Universitario de Kosovo, pero no pudo sobrevivir. (Foto gentileza de la familia)

Según dijo Facundo Urdangaray a TN, fue una amiga de María Clara de Barcelona quien les informó de lo que había ocurrido. Se pusieron en contacto con Cancillería, quien confirmó la dura noticia. Les comunicaron que la autopisa y demás trámites legales podrían demorar 15 días. La familia pide ayuda para repatriar el cuerpo.

“Era un alma viajera, estaba feliz recorriendo Europa, no puedo creer que esté hablando de mi hija muerta allá con todo lo que hizo para poder llegar. De hecho me decía: ‘Papi, hacé el esfuerzo y venite aquí (por Barcelona y Suiza), allá está muy jodido el tema con toda la inseguridad’. No puedo creerlo”, dijo el padre sobre su hija./TN