Nazarena Vélez recordó la muerte de Fabián Rodríguez

Este viernes al aire de LAM, Nazarena Vélez recordó a Fabián Rodríguez, quien fue su esposo y padre de su hijo, Thiago, a nueve años de su trágica muerte. Durante la charla, la panelista expresó cómo vivió el duelo y reveló lo que ella necesitó hacer para poder salir adelante.

Todo se dio mientras en el programa estaban debatiendo sobre el fallido romance entre Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo, quien volvió con su marido, Damián Giorgiutti, después de estar un mes y medio con el humorista. En medio del ida y vuelta, en el panel se instaló que algunas mujeres tras una separación hacen su duelo formando pareja rápidamente y sin permitirse vivir la soltería. Es decir, que son muchas las que buscan seguir acompañadas a cualquier costo y buscan un nuevo hombre en su vida por una cuestión de necesidad.

En ese sentido, Nazarena se puso como ejemplo y contó cómo ella atravesó el duelo tras el fallecimiento de Rodríguez, el empresario que se quitó la vida en 2014. “Y es que a veces es una salida. Depende mucho de la soledad y el dolor, yo mucho no me lo banqué. Cuando murió Fabián, necesité armarme una pareja”, comenzó diciendo la panelista recordando uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Lo hice porque no soportaba el dolor de lo que significaba mi viudez. De verdad que no soporté. En mi soledad, era todo tan tremendo que necesitaba conocer a alguien”, cerró Nazarena expresando su punto de vista.

Por el contrario, Marixa Balli contó que ella no solo disfruta de estar sola sino que eso le permitió conocerse mucho más. “También es importante a veces, después de terminar una relación donde hubo mucho amor, hijos y cariño, tomarse un tiempo para estar sola y tranquila. Es muy importante conocerse, qué es eso de a los dos meses ya estoy con otro“, sostuvo. Y agregó: “Yo me llevo muy bien conmigo y después me llevo excelente con el otro pero porque principalmente estoy bien yo”.

Para marzo del año pasado, Nazarena ya era panelista del programa conducido por Ángel de Brito y, en diálogo con el conductor, había recordado cómo fue que se enteró del fallecimiento de quien fuera su marido y lo que le costó salir adelante, aunque remarcó que pudo hacerlo gracias a la fortaleza que le dieron sus tres hijos.

“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca”, reconoció la actriz y productora, que estuvo mucho tiempo dándole vueltas al asunto, tratando de encontrarle una solución, hasta que se dio cuenta que era en vano. “Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un por qué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar”, añadió, en referencia a una serie de problemas económicos por los que pasaba Rodríguez.

“A mí me costó mucho salir, estuve a punto de ser alcohólica. Me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal, porque estaba en una oscuridad”, señaló con crudeza. Y contó que logró frenar a tiempo gracias a que tuvo tres aliados fundamentales: ”Me ayudaron mucho mis hijos, si no tengo los tres nenes no sé que pasa”.