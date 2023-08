El Kun Agüero blanqueó su separación de Sofía Calzetti

sábado 05 de agosto de 2023

Finalmente lo que se sospechaba se confirmó este sábado por la tarde. Sergio Agüero anunció en su cuenta de Twitter (@aguerosergiokun) que se separó de Sofía Calzetti y que se encuentra soltero. Aunque los rumores ya indicaban eso, la forma en que lo confirmó resultó muy sorpresiva.

Todo se dio cuando un usuario le preguntó si iba a contraer matrimonio con su ahora exnovia. La respuesta del Kun dejó en claro que no solo no se va a casar, sino que está separado de Calzetti. “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”, escribió.

Jeee no , estoy más solo que nunca así que x ahora nada . https://t.co/2EkJea9uUH — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 5, 2023

Cuándo empezó la crisis en la relación entre Agüero y Calzetti

El 27 de junio nacieron las primeras versiones sobre que la relación entre Agüero y Calzetti estaba en crisis. Ese día el Kun borró la mayoría de las fotos que tenía con Sofía en sus redes sociales. Solo quedaron pocas, donde en la imagen también se encuentra su hijo.

Como si fuera poco, los usuarios de Twitter detectaron un particular detalle a la hora de revisar las respectivas cuentas de Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti. Y, al ver detenidamente entre sus seguidores, encontraron que ya no se seguían entre sí.

Ante el revuelo que ocasionó que el exdelantero haya borrado todas las fotos con la modelo de su Instagram personal, el Kun tuvo que explicar qué pasó para no alimentar las versiones: “Fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok”, indicaba al portal Primicias YA. Pero en verdad no estaba nada OK.

“No sé quién es Juariu (en referencia a la periodista que dio la noticia de una supuesta separación), pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados”, aseguraba el exfutbolista. Este sábado, sin embargo, se confirmó que están separados, según anunció el propio Agüero.