Un policía y su padre recuperan la libertad tras el crimen de un delincuente

Finalmente, el policía José Medina (21 años) y su padre, José Francisco Medina (54 años), recuperaron este sábado la libertad luego que el Ministerio Público Fiscal dispuso el cese de la aprehensión que pesaba sobre ellos desde el jueves pasado.

En base a las diligencias investigativas realizadas, la Justicia resolvió no formular cargos por lo que ambos quedaron en libertad.

Padre e hijo, quedaron envueltos en un crimen cuando José Medina llegaba a su casa y fue abordado por un grupo de delincuentes el jueves cerca de las 22 horas, en Rufino Cossio al 1.500. En esas circunstancias sufrió el robo de sus pertenencias personales y minutos más tarde junto a su padre y un cuñado salió en persecusión de los ladrones que se movilizaban en tres motocicletas.

Es así que se produjo un enfretamiento en Juan Padrós al 4.000 en el barrio 260 Viviendas.

Según el agente que estaba de franco y volvía a su casa desde una barbería, los asaltantes comenzaron a dispararles y él junto a su padre respondieron el fuego. En medio del enfrentamiento, Juan José Díaz (20) recibió un disparo que le provocó la muerte.

El policía y su padre estuvieron detenidos por más de 24 horas mientras la Fiscalía de Homicidios II investigaba el hecho.

Excelente noticia !!! el efectivo de policía quedó en libertad 💪💪💪👏👏👏 pic.twitter.com/yv7HRU4gvx — Cesar Juarez (@cesarJuarez10) August 5, 2023

Según le explicó el abogado defensor, Leonardo Coria, las evidencias que llevaron a que la fiscalía dispusiera el cese de aprehensión fueron los testimonios de los vecinos que vieron el ataque y el informe preliminar de la autopsia.

Cuatro declaraciones acreditaron que los integrantes de las tres motos iban realizando disparos y que en todo momento el vehículo iba persiguiendo a las motocicletas desde atrás.

El informe preliminar de la autopsia de la víctima arrojó que Díaz recibió el impacto del proyectil desde el frente hacia atrás. “Creo que Hasta el momento no existe ningún elemento objetivo que muestre que haya sido el disparo de las armas de fuego de mis representados lo que le generaron la muerte”, argumentó Coria.

El letrado dijo que sus pupilos tienen miedo de sufrir represalias. “Mi cliente me decía que cuando le pidieron la billetera lo primero que se le cruzó por la cabeza fue no entregarla porque allí tenía guardada la credencial de la Policía; me dijo: ‘si me veían la credencial de policía me mataban’. Ellos ya están con esa idea en la cabeza de que no se tienen que identificar porque si no los matan, hemos llegado al mundo del revés”.