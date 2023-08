Locura por Messi en Dallas: un fanático terminó detenido

domingo 06 de agosto de 2023

Inter Miami ya se encuentra alojado en Dallas, adonde este domingo afrontará ante el equipo local los octavos de final de la Leagues Cup, y al fervor de las entradas agotadas para ver a Lionel Messi se le sumó el recibimiento en el hotel, adonde un fanático venezolano terminó detenido después de intentar abordar al ídolo.

En la tarde de la cálida ciudad texana aterrizó el vuelo del plantel comandado por Gerardo Martino, y unos 45 minutos después el micro arribó al hotel, adonde aguardaban por conocer a los protagonistas unas decenas de hinchas. Al ver a la Pulga descender del bus, un fanático intentó sortear la nutrida seguridad del lugar, aunque no llegó muy lejos al ser abordado al menos por cuatro agentes que no tardaron en inmovilizarlo y esposarlo.

Tras dedicar una sonrisa y un saludo con la mano a la multitud, Messi ingresó raudamente al alojamiento ante el griterío de los fans.

El fan que no pudo llegar a Messi en Dallas: "Crecí toda la vida viéndolo a él"

“Era una oportunidad única, crecí toda la vida viéndolo a él. Viví la Copa como un argentino más”, contó José Zambrano, el fanático venezolano que fue en busca de Messi en su llegada al hotel en Dallas para intentar que le firmara un tatuaje en la pierna. “Tuve mucho miedo, asustado. Me apuntó con la taser, no pasó nada”, relató en diálogo con ESPN ya habiendo recobrado su libertad.

Volviendo al momento de la consagración en Qatar, el joven recordó: "Apenas ganamos fue lo primero que me compré (la camiseta de las tres estrellas)". Y volvió a basar en su admiración el riesgo que corrió hoy: "Son fanático de él y no lo pensé dos veces. Se me olvidaron los policías".

Preocupación por el calor extremo en Dallas vs. Inter Miami

La época del año en Estados Unidos pone el acento en un factor climático poco usual para los habitantes de otras latitudes. Ya los 16avos. de final ante Orlando City arrancaron con atraso por una tormenta y ahora, para el duelo de octavos, preocupa el pronóstico de una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados.

Según el servicio meteorológico, en la ciudad de Frisco del estado de Texas para el horario del juego entre Inter Miami y los Toros habrá entre 35 y 36 grados. /TyCSports