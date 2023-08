WhatsApp lanza "Modo Compañero": ¿para qué sirve?

domingo 06 de agosto de 2023

En WhatsApp es normal que descubras diferentes trucos que te permitan aprovechar al máximo el funcionamiento de la aplicación.

WhatsApp lanza "Modo Compañero": cómo funciona y para qué sirve

El “modo multidispositivo” cuenta con una subfunción denominada “modo compañero”, se trata de una herramienta que te brinda la posibilidad de vincular tu cuenta de WhatsApp en cualquier otro celular las veces que quieras, es como si estuvieras iniciando y cerrando sesión en diferentes móviles. Recuerda que la referida opción no afectará a ninguna versión de la app:

Tampoco cerrarás la cuenta de la persona que te está prestando el celular secundario, pues algunos equipos Android cuentan con la herramienta “Dual Messenger”, la cual te permite duplicar aplicaciones como WhatsApp.

Duplica la app tras haber descargado la versión beta (importante).

Ahora, abre la copia de WhatsApp, elige un idioma y presiona en “Aceptar y continuar”.

Te pedirán registrar un número de teléfono para crearte una cuenta, pero, oprime sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán dos opciones: “Ayuda” y “Vincular un dispositivo”, escoge el último.

De inmediato te aparecerá un código QR.

El siguiente paso es abrir tu cuenta de WhatsApp en el Smartphone principal.

Toca los tres puntos (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Se habilitará la cámara para que escanees el código QR del equipo secundario.

Espera un poco para que se sincronice el historial de chats y así chatearás por ambos dispositivos sin ningún problema.

Solo puedes vincular tu cuenta en dos móviles al mismo tiempo, los cuales estarán cifrados gracias al mecanismo de seguridad “cifrado de extremo a extremo”.

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá a los administradores de los grupos de chat de la aplicación controlar algunas de las nuevas funciones que se han habilitado para estas conversaciones por medio de botones de acceso rápido en la sección Configuración.

La versión más reciente de la aplicación, que ya fue lanzada para celulares y que aparecerá progresivamente en los celulares de los usuarios incluye una función especial exclusiva para los administradores llamada “Enviar mensaje para revisión de administrador”.

La herramienta que aparecerá como parte de las opciones de control del chat permitirá que cualquier usuario dentro de la conversación seleccione uno o más textos que podrían romper alguna de las normas internas de un chat grupal para que este sea removido o tomado en cuenta para ejercer otras acciones disciplinarias como la eliminación del miembro que envió el mensaje ya sea .

Como parte de la lista de funciones que se pueden controlar desde este panel de administradores, también se puede encontrar un comando para esitar las características del chat como el nombre, íconos, descripciones, mensajes temporales, además de la posibilidad de destacar textos o guardarlos.

Por otro lado, en caso de que el grupo no esté dedicado a la conversación sino únicamente al envío de actualizaciones, se puede establecer que no se permita el ingreso de mensajes, además de añadir (o no) a otros participantes.

También se habilitó un botón especial que permite activar la opción “Aprobar nuevos participantes”, que habilita una “sala de espera” a los posibles nuevos miembros del grupo quienes tendrán que ser aprobados por algún administrador antes de formar parte del chat. De esta forma se evita que un usuario con permiso de añadir a nuevos miembros lo haga sin conocimiento o permiso del resto de integrantes.