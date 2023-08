Venus retrógrado: cómo afecta a cada signo en el amor

Tauro: es tu regente el que retrograda en tu zona de familia y hogar brindándote la increíble oportunidad de trabajar en tu base emocional y en esas heridas que siguen abiertas y no te permiten disfrutar de tus afectos más cercanos en armonía. Viajá al pasado si hace falta para darle a tu niña interna toda esa atención, amor y abrazos que necesitó y no pudo tener. Con todo el cariño que esparcís para los tuyos merecés sentirte valorada y a gusto en tu seno familiar. También, pueden surgir heridas ligadas a lo económico que te muestren porque no te permitís confiar en la abundancia del universo.