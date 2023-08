A una semana de las PASO, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta visitó la provincia de Tucumán. Se presentó en un acto, junto a los candidatos locales (Germán Alfaro, Valeria Amaya, Mariano Malmierca, Noemí Correa, Federico Romano Norri y Domingo Amaya) en la localidad de San Pablo.

El ex jugador de San Martín, ahora en el mundo de la políctica, Gustavo "ratón" Ibáñez, fue el anfitrión en el barrio Villa del Rosario.

"Estoy convencido de que la mayoría de los argentinos coincide con nuestra visión de que hay que terminar con las peleas. Proponemos un camino distinto. Vamos a cambiarle la vida a los argentinos"

"Vamos a terminar con la inflación dejando de gastar de más, terminando con el déficit fiscal. Vamos a dejar de emitir dinero. Vamos a independizar el Banco Central y estabilizar el tipo de cambio con más exportaciones"

"Vamos a reducir a la mitad los cargos políticos"

"Tenemos un plan para una revolución productiva"

"Me comprometí a dialogar con todos aquellos que han sido elegido por la gente. Con el kirchnerismo me puedo sentar a dialogar pero nunca me voy a poner de acuerdo"