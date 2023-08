Patricia Bullrich, a una semana de las PASO: “Quiero tener el gobierno más austero que recuerde la Argentina”

lunes 07 de agosto de 2023

El periodista Jorge Lanata entrevistó a la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en su programa Periodismo para Todos (PPT) por eltrece, en la antesala de las elecciones primarias del próximo domingo. “Quiero tener el gobierno más austero que recuerde la Argentina”, sostuvo.

Cuando fue consultada sobre si aceptaría que Mauricio Macri decidiera sobre los ministros de su gabinete, sostuvo: “Es una persona que consulta, como todos los expresidentes. Hace poco me invitó a almorzar a su casa Sanguinetti y me dijo un montón de cosas importantes con respecto a las cosas que te pasan cuando sos presidente: cómo pensar, los tiempos y las soluciones. Creo que Mauricio va a tener ese lugar, y quizás te puede dar un consejo, pero la última decisión siempre la tiene que tener el presidente de la Nación”.

Por su parte, también habló sobre situación judicial de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien fue condenada hace algunos meses en la causa Vialidad: “Su causa tiene muchos años de condenas y termina condenada. Simplemente por una cuestión procesal de la edad, puede ser que no esté presa. El delito es un delito para ir a la cárcel, esa es la realidad”.

Bullrich, además, anticipó qué medidas tomará en el caso de ser elegida como presidenta. “Si hay algo que el próximo gobierno tiene que hacer y me comprometo a hacerlo, es cambiar las cosas. Si hay piquetes, tiene que dejar de haber piquetes; si hay amenazas, tienen que dejar de haber amenazas; si hay extorsiones, tienen que dejar de haber extorsiones. La extorsión es para que todo quede igual, entonces te eligen, sos un presidente y a los 4 años la gente te dice para qué te propusiste ser presidente si en todo este tiempo no cambiaste nada”.

En este sentido, remarcó: “La generación de esa situación es a partir de comenzar a plantear un orden en la sociedad. Orden económico, orden en las calles y orden en las relaciones. Nosotros no solo tenemos que tener legítimamente el voto popular, tenemos que tener el poder”.

“En la Argentina hubo una dicotomía entrer. El poder siempre lo tuvieron los mismos: el kirchnerismo y el peronismo, y nosotros solo los votos. Yo voy a juntar las dos cosas, porque si no las junto, terminamos frustrados de nuevo. No voy a aceptar de ninguna manera una nueva frustración en la Argentina”, sumó.

Sobre cómo se logra juntar la legitimidad del voto y el poder, respondió: “Se juntan logrando que en cada uno de los momentos en donde hay que tomar decisiones, esas decisiones estén avaladas fuertemente por una sociedad que te votó, sin tenerle miedo a que la gente sea un factor de apoyo permanente a tu Gobierno”.

En cuanto a su futuro luego de las elecciones, sea cual sea el resultado, anticipó: “Cuando uno juega puede ganar o perder, uno tiene que aceptar esas condiciones. Si solo jugás a ganar, no servís más, porque vas a tener una enorme frustración. El juego es siempre así, no siempre ganás. Este es para nosotros el título Mundial, vos podés ganar o no. Es así, yo no siento que es el fin de mi vida. Siento que quiero poner todo para que el país cambie. Tengo la personalidad, las agallas y el carácter para esta Argentina, para este momento. A mi idea y a mi carácter, le llegó esta hora. Pero si la gente decide otra cosa, uno lo tiene que aceptar”.

“Quiero un Gobierno donde todos sean iguales ante la ley”

“Cuando viene un extranjero a la Argentina, te dicen que acá hay todo. Sin embargo, los argentinos no tenemos nada. Tenemos petróleo, litio. Hay que convertir esto que tenemos en todo. Para que sea todo lo que ve un extranjero, tenemos que hacer un cambio de régimen político de forma de conducir. Quiero tener el gobierno más austero que recuerde la Argentina. Quiero generar el Gobierno más transparente que recordemos. Quiero generar un gobierno en el que las condiciones de los ciudadanos sean todos iguales ante la ley, que no haya privilegios ni discrecionalidades. Eso reconstruye un poder político legítimo”, enfatizó Bullrich.

Días atrás, la precandidata a presidenta dijo que una de las primeras cosas que va a hacer si llega a ganar las elecciones “es entrar con una cámara de televisión al Banco Central” para mostrar las reservas, y estos dichos generaron mucha polémica.

“Dije metafóricamente que iba a entrar al Banco Central. ¿Qué le criticaron al Gobierno de Mauricio Macri? Nunca haber dicho exactamente qué se heredaba. Quiero mostrarle a corazón abierto a la sociedad qué país vamos a recibir, para que los argentinos sepan. Quiero mostrarles la situación de fondo”, se defendió.

Sobre los principales aportantes de su campaña, señaló: “Empecé una campaña como nunca se hizo en la Argentina. Logré 1900 aportantes empresarios. Empecé con almuerzos con los aportantes más pequeños que tiene el país, porque confiaban en mi personalidad, en mis equipos”.

“Trabajo con los economistas que hoy dan la mayor certeza de la Argentina. Luego empezaron a venir los más grandes, pero empecé con los más chicos. Tengo mucha gente del campo, de la industria y de pymes chiquitas. Estoy muy orgullosa de haber logrado que mucha gente que nunca puso plata, haya puesto plata en mi campaña”, añadió./TN