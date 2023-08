Viral: El método de una maestra con el que enseña educación sexual

lunes 07 de agosto de 2023

Uno de los temas candentes en la agenda educativa es la Educación Sexual Integral (ESI), que busca brindar a los estudiantes herramientas para comprender y respetar sus cuerpos y relaciones de manera integral. En este contexto, un video se volvió viral en las redes sociales, protagonizado por Eugenia Barker, una maestra de tercer grado que utiliza la música para enseñar a sus alumnos sobre el respeto hacia sus propios cuerpos.

La docente compartió el video a través de su cuenta de TikTok y escribió junto al clip: “Una canción que vale la pena enseñar a cantar. Hablar sobre la letra como disparador”. Rápidamente su publicación se volvió viral en la red social y recibió un sinfín de comentarios por parte de otras personas que aplaudieron el accionar de la maestra.

En las imágenes se la puede ver a Eugenia al mando de la clase cuando entona la letra de la canción acompañada de sus alumnos, a quienes se los escucha muy entusiastas y alegres. Dicha música fue utilizada como una herramienta poderosa para transmitirle un claro mensaje a los más pequeños sobre en cómo deben imponer límites sobre su cuerpo.“Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer”, comenzó la composición. Seguido a eso decía: “Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no. ¡Fuerte digo no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”.

“Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo no, fuerte digo ¡no! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar”, sigue la canción.

En cuestión de pocas horas la publicación se volvió viral en la red social china ya que alcanzó más de 270 mil me gusta y casi 3 mil comentarios, de otras personas que se sorprendieron por completo por el original método que usó la docente.