Día del Niño: promociones y descuentos con bancos y billeteras virtuales

lunes 07 de agosto de 2023

En el marco del tradicional "Día del Niño" o "Día de las Infancias", que se celebrará el próximo domingo 20 de agosto, distintos bancos de Argentina dieron a conocer que tendrán promociones en cientos de locales de distintos rubros que abarcan desde jugueterías hasta electrónica.

Los comercios de todo el país preparan "La Noche de las Juegueterías", se trata de uno de los eventos más importantes para los comercios, ya que las tiendas participantes extenderán sus horarios de atención en las medidas de sus posibilidades, brindando a los padres y familiares más tiempo para encontrar el regalo perfecto para los más pequeños de la casa.

Una de las principales atracciones de este evento son los descuentos y promociones especiales.

Promociones bancarias para el Día del Niño

A continuación, las opciones según la institución bancaria:

Banco Nación

Algunas jugueterías ofrecerán un atractivo descuento del 25% en la compra de juguetes y la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.Además, los clientes pueden aprovechar el Programa Ahora 12, que facilita la compra de juguetes de origen nacional en cuotas de 3, 6, 12 y 18 con tasas muy convenientes.

Ualá

La billetera virtual ofrecerá las siguientes promociones:

Samsung: 15% de descuento en teléfonos celulares Serie A. En este caso, no habrá tope de reintegro.

Seven Sport: 15% de descuento los miércoles en el sitio web, y en los comercios físicos de Chelsea, Exit, Seven Sport y Top Sport.

Farmacity, Simplicity, Get the look: 30% de reintegro en compras con QR de lunes a viernes. A esta alternativa, se le sumará el pago con la tarjeta Ualá, disponible para el 11, 18 y 25 de agosto.

Atlas Cine y Cinema Adrogué: 2x1 en entradas 2D y 3D todos los días en la tienda online de Atlas Cines.

Además, en el programa de beneficios Ualá+ canjes por: descuentos o reintegros en Steam, Xbox PC Game Pass y Ultimate Pass, y Youtube Premium.

Banco Columbia

Del 7 al 20 habrá 12 cuotas sin interés en el sitio web de la entidad. Además, habrá:

Del 14 al 20: 30% en Citykids, con un tope de $6.000

Del 14 y 15: 20% en todas las jugueterías del país, con un tope de $4.000

Del 16 y 17: 20% en el rubro indumentaria para niños, con un tope de $4.000

Del 19 y 20: 20% en restaurantes y fast food en todo el país, con un tope de $3.000

Banco de Servicios Financieros

Carrefour pone a disposición un catálogo especial para festejar junto a los más chicos.

Las promociones incluyen juguetes desde $599 y cuotas fijas pagando con Tarjeta Mi Carrefour Crédito -emitida por el Banco de Servicios Financieros (BSF) de Carrefour- y tarjetas de crédito Visa. También se ofrecerán:

6 cuotas sin interés en productos de electro y gaming como teclados, mouses, parlantes y auriculares, así como también en la línea de indumentaria de Carrefour, TEX.

15% de descuento para quienes abonen con Tarjeta Mi Carrefour Crédito. Quienes lo hagan con Tarjeta Mi Carrefour Prepaga -también del BSF- , se les agregará un 10% a favor.

Banco Provincia

Desde el martes 1 de agosto al miércoles 3 y del viernes 11 al domingo 13, Provincia Compras vuelve a ofrecer hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por esta entidad. El resto de los días se podrá comprar en hasta 9 cuotas sin interés.

Durante el viernes 18 y el sábado 19 de agosto habrá 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en comercios adheridos de: indumentaria, casas de deportes, librerías comerciales y de texto, jugueterías, bicicleterías y perfumerías, con un tope de reintegro de $ 6.000 por transacción. La promoción aplica para la modalidad presencial, online y/o telefónica pagando con tarjetas Visa o Mastercard.

ICBC

Los 7 y 8 del mes, a través del ICBC MALL, el banco participará del mes festivo con ahorros de hasta 30% y 6 cuotas sin interés con Visa o Máster, y 12 cuotas sin interés abonando con MODO. Además, se ofrecerán gift cards de Play Station.

Los días viernes 18 y sábado 19, la propuesta de ahorro será a través de locales comerciales para niñas y niños, con hasta 40% de ahorro, 6 cuotas sin interés con Visa débito o VISA y Mastercard crédito y hasta $15.000 de reintegro como tope.

Por qué se festeja el Día del Niño

Actualmente se conoce esta fecha como el Día de las Infancias, también conocido como Día de las Niñeces. Se estableció con el objetivo de reconocer los derechos y necesidades de los niños, brindarles un día especial para celebrar su acompañamiento.

El origen de esta festividad varía dependiendo del país, pero en muchos casos, la fecha se deriva de una declaración de derechos de la infancia por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, que promueve su bienestar y protección. Además, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, que es un tratado internacional que protege los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños.