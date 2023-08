Un pitbull mordió a cinco personas en Rosario y un policía le dio un balazo

lunes 07 de agosto de 2023

Un pitbull atacó e hirió a cinco personas -dos de ellas de gravedad- en Rosario, hasta que un policía intervino y lo baleó. "Fueron 20 minutos de terror", contaron los vecinos.

El perro -que estaba suelto este domingo a las 13 en la vía pública, en la zona de Mendoza y Liniers, del barrio Belgrano- mordió a varias personas, según relató un policía de civil que circulaba en su auto, se bajó y le disparó al can.

Varios vecinos de Liniers al 1000 intentaron calmar al animal, pero no lo lograron.

Dos de las personas atacadas y mordidas por el perro presentaban heridas profundas y tres de ellas, leves.

Por su parte, el animal fue derivado a la clínica del veterinario Carlos Cossia, donde fue asistido por el balazo.

Momentos de terror

Los vecinos que presenciaron el ataque contaron que el animal estaba fuera de control, que vivieron "20 minutos de terror" y calificaron como "un milagro" la llegada del policía de civil ya que temían que entrara a las casas y atacara a alguna familia.

En diálogo con LT8, un vecino que se identificó como Harry contó que cuando llegó al lugar no pudo hacer nada porque "era un perro al que no se podía parar sin un arma. Lo vimos con nuestros propios ojos. Un policía le puso tres tiros y el can seguía atacando. No sabemos de dónde venía el perro. Lo único cierto es que atacó a un hombre que venía caminando, como si viniera de hacer los mandados, y lo atacó".

El hombre también planteó que si el animal hubiese ingresado a alguna vivienda "con una mujer y criaturas hubiese ocurrido un desastre. Ese animal estaba imparable".

Luego contó que "tres tiros de 9 milímetros le metieron y el perro seguía atacando. A ese animal no lo parabas ni con una pala. Fue terrible. No sabía que un ataque de un perro así era tan letal. No había chances de ayudar".

Qué dijo el policía que baleó al pitbull

Un policía de 45 años baleó a un pitbull que atacó a varias personas este domingo en Liniers al 1000. “Sentí temor, pero prioricé la vida”, dijo Ezequiel, el agente que intervino y evitó que el desastre sea mayor.

“Hace 16 años soy policía. Me equivoqué de calle y vi gente en la esquina. Pensé que era un robo, luego creí que era una pelea de vecinos. Vi a una persona cargada en una camioneta, toda herida. Ahí entendí que el perro había herido al vecino. Llamé al 911 y al 107. La persona tenía fractura expuesta en una pierna”.

“Yo bajé sin la pistola, la dejé en el auto. El animal me empezó a correr a mí, fueron cinco segundos eternos. Me metí en una camioneta, él también. Llegué al auto, metió la cabeza y me tiró el tarascón. Me dejó y agarró a un hombre, parecía un papel como lo zamarreaba. Le perforó una arteria, por eso había tanta sangre en el lugar”, describió.

Y continuó: “Agarré la pistola, busqué un lugar seguro, y le disparé en la cadera. Soltó al hombre y me quiso atacar igual, así que le disparé de nuevo. Todo buscando seguridad para no herir a nadie. Pensé que el perro me agarraba. Le disparé de nuevo. Y no paraba. El último disparo fue a la cabeza, pobre animal. Fue una locura”.

En ese sentido, Ezequiel expresó: “Sentí temor, pero prioricé la vida. Me daban las gracias. Siempre vi esto por televisión. El animal no tiene la culpa. El perro o le arrancaba la pierna o le atacaba el cuello al hombre”.