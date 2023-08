Agenda deportiva: los encuentros de este lunes

lunes 07 de agosto de 2023

Todos los encuentros que se juegan este lunes:

AMISTOSOS

12:00 Bayern Munich vs. Monaco

STAR +

14:50 Liverpool vs. Darmstadt

DGO

ESPN 2

STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:30 Flandria vs. Estudiantes (RC)

TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs. Temperley

TYC SPORTS PLAY

18:00 Aldosivi vs. Estudiantes (BA)

TYC SPORTS PLAY

21:00 Chaco For Ever vs. Racing (CBA)

TYC SPORTS PLAY

21:10 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Almirante Brown

DGO

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

07:30 Australia vs. Dinamarca

DSports / DGO

ATP 1000 - TORONTO

12:00 Primera Ronda

DGO

ESPN 3

STAR +

20:00 Primera Ronda

ESPN 3

STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

22:30 LA Angels vs. San Francisco Giants

DGO

ESPN 2

STAR +