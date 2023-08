La joya argentina que cambio camiseta con Messi y su particular tatuaje

Alan Velasco brilló en el encuentro con Dallas frente al Inter Miami de Lionel Messi, a pesar de la derrota por penales. El joven surgido de Independiente se llevó la camiseta del crack argentino, quien volvió a ser figura destacada para llevar a su equipo a los octavos de final. El mediapunta anotó un gol y dejó el terreno de juego diez minutos antes del final, con su equipo liderando 4 a 2, sin imaginar el desenlace que les esperaba.

Alan Velasco: Fan del Diego y de Leo.

Con un tatuaje del Diego grabado el su espalda, se llevó la camiseta de Messi 💕 🇦🇷🫶🏻

“Es un partido que no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Jugué contra Messi, me llevo la camiseta y un abrazo" pic.twitter.com/fPoNfWeRqz