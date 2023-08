El amor y la ternura de dos adultos mayores que conmovió TikTok

lunes 07 de agosto de 2023

Un conmovedor video capturó la atención y los corazones de los usuarios en las redes sociales. Una pareja de adultos mayores reafirmó la creencia de que el amor no conoce límites de edad al mostrarse jugando en el mar como dos adolescentes enamorados.

Una usuaria de TikTok, identificada como Andrea Retes, publicó el video en la aplicación china y rápidamente se hizo viral. En la grabación, se puede observar a los dos protagonistas mientras jugaban con las olas del mar, descubriendo el amor por primera vez.

Esto deja una clara enseñanza. Su interacción lúdica y sincera demuestra que la pasión y el cariño pueden resistir incluso las marcas del tiempo.

La autora del video escribió en el pie de foto de la publicación: “Parejas que mantienen su promesa de hasta que la muerte los separe”. En menos de 20 segundos, este fragmento tocó los corazones de una audiencia global.

Los internautas no tardaron en dejar su opinión al respecto en la sección de mensajes. “El amor es lo único que realmente importa en esta vida. Lo demás es efímero y pasajero”, “Solo espero llegar a esa edad con la persona correcta”, “El amor no tiene edad”, “¿Os imagináis todo lo que han pasado durante tantos años? Yo tuve una relación de 3 años y tengo mil anécdotas, no puedo imaginar cuantas tienen ellos”, “A lo que aspiro en la vida”, “De esta manera sí amaría envejecer”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.