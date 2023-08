Cavani: "Ponerme esta camiseta para mi es algo increíble"

lunes 07 de agosto de 2023

Edinson Cavani continúa su puesta a punto pensando en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional en La Bombonera, que se jugará el próximo miércoles desde las 21 horas.

A dos días de su posible debut con la camiseta azul y oro, el ‘Matador’ pasó por el Canal de Boca y habló sobre dicho encuentro, sus primeros días en el club y le dedicó unas palabras a los hinchas.

"Estoy viviendo esta nueva etapa de mi vida, en este mundo que es boca, con muchas ganas y tratando de ponerme a tiro con los compañeros. Me estoy preparando al 100% para cuando me toque jugar", comenzó diciendo.

Sobre sus primeras horas, adelantó: "Me siento bien. Los primeros días cuestan por el viaje y la adaptación a las cargas y trabajos, además de la familia que seguimos buscando casa, como todo cambio. Pero tengo el mejor deseo de que todo siga marchando bien"

"Ponerme esta camiseta para mi es algo increíble. Me siento totalmente orgulloso de formar parte del mundo Boca, me llena de orgullo. Uno tiene que buscar el destino donde a uno lo quieran y la gente de boca me ha demostrado el cariño, y la confianza de Román, que siempre estuvo en contacto. Ahora a recorrer este camino en Boca y ojalá que sea por mucho tiempo", manifestó el delantero.

El cariño de la gente y cómo impactó en su entorno: "Mi familia está muy ilusionada. Desde el primer momento que estamos en el club nos demostraron mucho cariño, respeto y están todos felices, deseando que empiece esta locura de los partidos que vendrán".

Además, Cavani confesó que, tal vez, debería haber llegado a Boca hace algunos años: "Los futbolistas vamos madurando y disfrutando el presente. Uno de los mejores momentos para mí es el hoy, lo que me está pasando ahora que le doy lugar al corazón a que me deje ver lo que estoy viviendo. Tendría que haber sido antes capaz".

"Hoy se disfrutan más un montón de cosas. A veces no le das lugar a los sentimientos, pero hoy si me toca sentir eso. Se me vienen cosas a la cabeza pero no puedo lamentarme por lo que he hecho. Ahora hay que disfrutar y meterle todo lo mejor para que funcione como todos queremos", cerró sobre dicho tema.

También remarcó que está ilusionado con vestir los colores de Boca: "Me ha pasado sentir esa ilusión que transmite la gente. No se cuántas veces he visto a mi familia con esa ilusión con Boca también. Las energías se sienten y se transmiten. Por eso tengo deseo de que nos vaya bien, es un deseo general por Boca, los compañeros y todas las cosas".

Sobre cómo vio al grupo, mencionó: "Se nota que hay un equipo y un grupo muy sano, hay muchos chicos positivos y alegres, buenos jugadores y buenos tipos. Deseo realmente que todo funcione. Ojalá que vivamos lindos momentos".

"Jorge Almirón me ha demostrado su apoyo y cercanía, pero todo el mundo. Desde el aeropuerto hasta cuando voy a los entrenamientos. Me quedo sin palabras con cómo me hacen sentir. Todos los cambios son difíciles, pero con la cercanía de los trabajadores del club y los compañeros, se hace todo mucho más fácil", admiró sobre todo el mundo Boca.

Por último, reconoció: "Es una realidad hermosa la que me está tocando vivir. Desde que me levante hasta que me acueste lo haré siempre con la misma intensidad desde que soy un futbolista profesional, voy a cuidarlo para que se puedan lograr cosas y que podamos vivir lindos momentos. Ojalá pueda devolverle todo el cariño a la gente. Dejemos que todo siga pasando y que las cosas se puedan empezar a dar". /Doble Amarilla