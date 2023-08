Esteban Bullrich desmintió fake news sobre apoyo a Patricia Bullrich en las PASO

martes 08 de agosto de 2023

Días antes de las PASO, Esteban Bullrich usó sus redes sociales para denunciar una fake news sobre un posible respaldo a la lista que lidera Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio.

Ante estas versiones, el ex senador aseguró que el video que circula es viejo y está editado. “Me he cuidado mucho de expresar mi apoyo a un candidato en particular, siendo mi único deseo que sea con esfuerzo y que el 14 de agosto estemos todos juntos trabajando por el proyecto que originó Juntos por el Cambio, de sacar a la argentina de la situación en la que se encuentra”, expresó.

Y añadió: “Lamento que se haya tratado de manipular mi opinión de esa manera. Desligo de esa responsabilidad a patricia. Sé que tanto ella como Horacio, quien gane las PASO, va a saber liderar el sueño de una argentina libre, prospera y soberana”.