MasterChef ya tiene a su campeón: Rodolfo Vera Calderón ganó la edición

martes 08 de agosto de 2023

Después de 95 programas, Masterchef Argentina (Telefe) llegó a su final y el mexicano Rodolfo Vera Calderón se coronó ganador de esta edición del reality show, que este año contó con la conducción de Wanda Nara. En la final venció a Estefanía Herlein, luego de que el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se inclinara por uno de los dos menúes de tres pasos

“El gran ganador o gran ganadora de esta edición de Masterchef Argentina es... ¡Rodolfo!“, anunció el italiano para avisar que el jurado eligió la preparación del mexicano.

“La entrada de es de sopa fría de palta. Después, unas chiles en nogadas, un platillo que en México nos representa mucho porque tiene mucha historia. Es una receta de mi bisabuela Jesusa. Y, por último, unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque yo sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado, pero es dulce de leche hecho con leche de cabra, con crema pastelera, crema chantilly y por último bananas y almendras”, explicó él mismo.

En tanto, Estefanía había presentado: “Una entrada de camarones servidos en unas hojas de endivia. Como plato principal va a ser un salmón blanco marinado con lima y hecho a las finas hierbas, con puré de arvejas, palta y algunas verduritas. Y de postre, un key lime pie”.

Leé también: Susana Giménez reveló a quién va a votar

Al conocerse el resultado, los finalistas se fundieron en un abrazo mientras explotaba el papel picado dorado en el estudio para darle marco de final. “Se me viene al alma mucha emoción, es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané Masterchef, ¿qué más puedo pedir?”, dijo Rodolfo en backstage. Luego, llegaron hasta él su hermana, su prima y su amiga para felicitarlo, mientras en el estudio se escuchaban los aplausos del jurado y del resto de los exparticipantes de esta edición del reality.

La gran final había comenzado el último domingo y este nuevo campeón se suma a la lista que ya integraban Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde; mientras que en las ediciones de famosos se consagraron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.

El primero en conseguir su pase a la final había sido Rodolfo el pasado martes, cuando conquistó a los chefs con una sopa de anchoas, papa, puerro, panceta y crema. En tanto, Estefanía realizó el mejor plato del jueves último, con sus tortellinis de alcauciles con salsa de manteca y trufas negras.

Wanda Nara se despidió de Masterchef con una emotiva carta

“Hoy es la Gran final. Para mí en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país , llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo”, comenzó diciendo en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos del programa.

Y luego siguió: “¿Qué puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis? Gracias por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle, nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte”.

Para terminar, Wanda hizo referencia a los televidentes que le permitieron estar en el podio de los programas más vistos a nivel local. Y dejó abierta la posibilidad de volver a ponerse al frente en una nueva temporada de este clásico. “Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias participantes, nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora: me preparé, lo soñé y trabaje mucho. Aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto... Continuará”, escribió.