Mundial Femenino 2023: ya están las ocho mejores selecciones para disputar los cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial femenino ya están decididos. España será la encargada de abrir la ronda que da acceso a las semifinales contra Países Bajos el jueves 10 a las 22 hs en el Estadio Regional de Wellington.

Sin dudas es el gran duelo de esta fase, la selección que consiga pasar a semifinales se cruzarían con el ganador del Japón-Suecia, que se jugará el mismo viernes 11 a las 4.30 de la mañana en el Eden Park (Auckland/Tmaki Makaurau).



Por el otro lado del cuadro, Australia, una de las anfitrionas del Mundial junto a Nueva Zelanda, se jugará el pase a semifinales contra Francia. El encuentro se jugará el sábado 12 a las 4 de la mañana en el Estadio de Brisbane(Brisbane/Meaanjin).

La última eliminatoria de cuartos de final la disputarán Inglaterra-Colombia, el sábado 12 a las 7.30 en el Estadio de Australia (Sydney/Gadigal).

Los partidos se podrán ver en vivo desde Argentina y América Latina a través del canal DirecTV Sports y a través de Direc Tv Go, el servicio de streaming que ofrece el canal.

